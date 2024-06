Týrání nejméně sedmi malých dětí ve věku od dvou do tří let v soukromé školce se měla dopouštět od roku 2021 až do loňska. Jejím případem se nyní zabývá Okresní soud v Českých Budějovicích. Pokud jí bude vina prokázána, je ohrožena trestní sazbou od dvou do osmi let ve vězení. Rodiče poškozených navíc požadují nemalé finanční odškodné.