/VIDEO/ Příběh jedenadvaceti psů zachráněných z nevhodných podmínek na Jindřichohradecku se uzavřel. Krajská veterinární správa ve spolupráci s policií odebrala na začátku července roku 2021 majitelce z Oldřiše dospělého psa, tři feny a sedmnáct štěňat plemene argentinská doga.

Pes Re si na nový domov počkal dlouhé dva roky | Video: Útulek Tábor

Zvířata dlouhodobě živořila ve výběhu s dřevěným mobilním přívěsem ve výkalech, bez jídla i vody.

Psi byli ve velmi špatném stavu, vyhublí, dehydrovaní, bojácní, s čerstvými i staršími tržnými ranami po těle od vzájemného napadání se v omezeném prostoru. Ne všechny se ale bohužel podařilo zachránit.

V Oldřiši odebrali 21 argentinských dog kvůli týrání, putovaly do čtyř útulků

„Mladá fena, která byla doslova zdevastovaná dlouholetou podvýživou, dehydratací, stresem, chronickými neléčenými záněty a častými porody desítek štěňat, se bohužel pomoci dočkala příliš pozdě a svůj boj o život i přes veškerou snahu veterinářů prohrála,“ uvedla Michaela Tesařová, tisková mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který rozhodoval o umístění zvířat do záchranných stanic a útulků.

Devatenáct psů našlo v poměrně krátkém čase nové domovy. Dlouhé dva roky ale zůstal v útulku v Táboře poslední z bílých obrů jménem Re. Dvakrát se vrátil z nevydařené adopce a jeho životní příběh řada lidí sledovala na sociálních sítích.

„Rejíček u nás byl delší čas, jelikož se jednalo o psa, který po nastoupení puberty nevěřil cizím lidem. Proto potřeboval nové majitele, kteří byli ochotní se s ním jezdit seznamovat a navázat vztah. Stejně tak jako chápat nároky takového plemene,“ přiblížila za táborský útulek Zdeňka Fürst.

Ošetřovatelé a dobrovolníci ale nad pejskem nezlomili hůl a usilovně pracovali na jeho socializaci. Věnovali mu stovky hodin intenzivní práce, tréninku a se zapojením trenérky psí školy vrátili Re chuť do života. Mohutného psa se nakonec ujali právě dva spolupracovníci útulku, kteří jezdili pomáhat s jeho záchranou.

Náhradní péče o odebrané týrané dogy z Oldřiše vyjde na více než 200 tisíc korun

„V červnu letošního roku odjel do nového domova, kde je nyní velmi spokojený. Se správným přístupem je to úžasný pes, což se i v adopci potvrdilo,“ uzavřela Zdeňka Fürst. Před pár dny se pes Re společně se svými páníčky přijeli do táborského útulku ukázat, aby pozdravili jeho bývalou rodinu.