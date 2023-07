Neobvyklý zážitek nyní nabízí cesta po provizorním mostu v Týně nad Vltavou. Postavili ho kvůli rekonstrukci mostu na silnici č. 105, hlavním tahu z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou a Milevska a dále ku Praze. Protože je mostovka ze dřeva a také zábradlí je dřevěné, může se zdát, jako by se na mostě dalo vrátit v čase nejméně o dvě století zpět. V kontrastu s tím je jen rytmické bušení bouracích strojů do nedaleké železobetonové konstrukce. Údery bouracích strojů se nesou do daleka říčním údolím.