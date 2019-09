Uvidíte driftování s auty, jízdu po dvou kolech a další kaskadérské kousky. Pro milovníky filmových efektů je připravená simulovaná havárie po zásahu auta bazukou a freestyle motocross rideři na mobilní rampě předvedou, že létat vysoko se dá i bez křídel.

Ve svém oboru dosáhli dvou světových a mnoha českých rekordů, kolínští kaskadéři účinkovali v mnoha filmech a televizních seriálech, dokonce spolupracovali s francouzskou kaskadérskou legendou Rémym Juliennem.

"Jádro naší činnosti však stále spočívá v pořádání živých vystoupení – naše live show jsou plné tisícůwattů audia, světla a jiných efektů. Pečlivě se připravujeme na každé vystoupení, repertoár pravidelně obměňujeme, nově divákům nabízíme unikátní zážitek z freestyle motocrossu prováděného na speciálně vyráběných mobilních rampách.Práci automobilového kaskadéra lze dělat jen s láskou. Je vyvrcholením adrenalinu a umu,přistupovat se k ní musí s respektem a odpovědností," uvádí koordinátor Flott Cascaders Teamu Alfréd Šmíd.

Pokladna bude otevřena hodinu předem, děti do 3 let neplatí nic, vstup do 12 let 120, studenti a senioři 180, dospělí 240 korun.