Jak přiblížila zooložka Markéta Jariabková z hlubocké zoo, když se 5. července narodili měli kolem jednoho kilogramu a nyní už roztomilá mláďata váží 30 kilogramů. „Už jsou to pořádné kočky, které hezky vyrostly,“ smála se.

Mladí tygři mají dle jejích slov velký apetit. „Chuť k jídlo nezapřou, dostávají pestrou stravu, aby se dobře vyvíjeli. Žerou všechno, nevybírají si,“ uvedla s tím, že na jejich jídelníčku je hovězí, králičí, drůbeží, vepřové i zvěřina.

Tygřice se o ně pěkně stará a venku se jim líbí. „Užili si sníh, jak mohli. A teď, jak je venku bahno, tak vypadají spíše jako dvě selata než tygři,“ dodala s tím, že pořádají bahenní zápasy.

Tygří miminka na Hluboké už jsou na světě, chovatelé je sledují kamerou

Ničitelé i vodomilové

Baví je také zahradničení. „Zklikvidují, co mohou přes rostliny po devastaci stromů, vytrhávají kusy drnů. A mají rádi i vodu, cákají se u vodopádu, ale zatím jen pozorují koupající se rodiče,“ popsala paradox. „Tyto kočkovité šelmy totiž minují vodu a v divoké přírodě loví a žerou ryby,“ podotkla s tím, že tygři a jaguáři jsou navíc výborní plavci.

Dvojčata kluk a holka si podle Jariabkové vyhrají spolu, jména zatím nemají. „Dohromady terorizují mámu. Aby se zabavili dostávají na hraní také občas nějakou krabici, či sud,“ prozradila Jariabková.

OBRAZEM: Zvířata na Hluboké se představují pod tisíci rozzářených světýlek

Od sebe jsou bezpečně rozeznatelní. „Kluk je větší a začala mu mohutnět i hlava, v obličeji je také dost podobný samci, svému otci,“ vysvětlila Markéta Jariabková.

Koťata mají být minimálně 12 měsíců s matkou, a tak si je návštěvníci užijí ještě příští rok. „Posléze koordinátor chovu rozhodne, kam půjdou,“ zmínila s tím, že je časem čeká cesta do nějaké další zoo.

Tygr ussurijský



Tygr je největší žijící kočkovitou šelmou. Délka těla samice je 167 – 182 cm, samec měří 178 – 208 cm, délka ocasu je 90 – 100 cm. Hmotnost samice je 100 – 165 kg, samec váží 170 – 220 (výjimečně až 300kg). Tygrovi vyhovuje samotářský způsob života. Zvláštní slabost mají tygři pro vodu – více než jiné velké kočky se koupají a výborně plavou. Na kořist číhá, anebo se k ní co nejvíc přiblíží, a potom rychle zaútočí. Usmrcuje ji prokousnutím hrdla nebo zlomením vazu. Ani tygři však zdaleka nejsou jistými zabijáky, v úspěšnosti lovu dosahují sotva 10%. Tygr nehoduje na místě, kde kořist ulovil, ale odtáhne ji do úkrytu a opakovaně se k ní vrací. Naráz spořádá až 40 kg masa. Páří se od listopadu do dubna. Samice rodí 2 - 3 mláďata jednou za 2 - 3 roky, březost trvá 90 - 110 dní. Matka kojí 3 - 6 měsíců. Jen polovina mláďat přežívá první 2 roky života. Vyskytují se u povodí řek Amur a Ussuri na ruském Dálném východě, dále v severní Číně a Severní Koreji. V přirozeném prostředí se živí kopytníci, zejména divokými prasaty a jeleny; v případě nedostatku také ptáky, hlodavci, žábami a rybami.