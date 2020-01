Turnaj v deskových hrách se odehraje v knihovně

Herní odpoledne s deskovými hrami si užijí v úterý 21. ledna děti ve věku od 7 do 12 let pod vedením Michala Stárka, který od roku 2011 deskovky nejen hraje a sbírá, ale stará se i o jejich překlad do češtiny a grafickou sazbu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Burda

Autor: Lenka Pospíšilová