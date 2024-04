Turistický pochod bude ve znamení oslav značené stezky kolem Lužnice

Turistická stezka z Tábora kolem Lužnice do Příběnic letos slaví 125. let. Je o pomyslných deset let mladší, než nejstarší značená turistická trasa, která vedla ze středočeských Štěchovic ke Svatojánským proudům a začala se využívat 11. května 1889.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Toulava mezi Bechyní a Táborem | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek