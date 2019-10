Podle starosty Pavla Nováka obec investuje do vybavenosti a rozrůstá se. „Do první třídy letos nastoupil rekordní počet dětí, v září školní jídelna obdržela nový konvektomat a gastrovybavení. Nyní prioritně pro jejich účely upravujeme prostory na fotbalovém hřišti,“ zmínil aktuální investice.

Na víceúčelovém hřišti si zahrají nohejbal, volejbal, házenou, florbal či malou kopanou. „Celý areál bude navíc nasvícen, objekty se dočkají kompletní rekonstrukce včetně podlah a topení. Eternitovou střechu nahradí plech,“ doplnil.

Prostor k venkovnímu vyžití ocení podle učitelky Marie Václavíkové i žáci. „Děti už se moc těší, venkovní zázemí pro sport nám moc chybí,“ podotkla třídní prvního ročníku.

Rekonstrukce: Rozpočet investiční akce je 7 milionů korun. S financováním obci Tučapy pomůže dotace z Ministerstva pro místní rozvoj necelých 5 milionů korun. Práce začaly v červenci letošního roku, hotovo by mělo být v červnu v roce 2020.

Ve školní budově mají jen malou tělocvičnu. Nové prostory na hřišti nabídnou podle starosty dětem vyžití v jarních a podzimních měsících. „Když bude hezky, budou moci chodit cvičit ven. Udělat si třeba olympiádu nebo různé soutěže. Může jít o děti ze školy, ale i ze školky, částečně také veřejnost,“ upřesnil.

Zázemí se sprchami a šatny pro hosty a domácí nebo také pro muže a ženy poslouží hlavně po sportovní aktivitě.

PRVNÍ OPRAVA

Budova z první čtvrtiny 20. století se dočkala rekonstrukce poprvé. „Chtěli jsme mít hotovo do konce roku, ale statik rozhodl, že se musí některé zdi strhnout. Právě proto byl termín prodloužen. Co vím, nikdy se to tu neopravovalo, pouze se přistavovalo,“ sdělil.

Areál jistě využijí také místní spolky a sportovci jako jsou hasiči, fotbalisté či myslivci. „Přednostně je to však budováno pro školu, školku a jejich kroužky,“ uvedl hlavní záměr.

NAŠLI RUČNÍ GRANÁT

Dělníci vedle základů jedné z budov objevili ve čtvrtek 26. září dokonce granát z 2. světové války. „Stalo se to po druhé odpoledne a poznali hned, že se jedná o vojenskou munici. Stavbyvedoucí uzavřel areál a okamžitě zavolal policii,“ shrnul starosta Pavel Novák.

Policejní tiskový mluvčí Miroslav Doubek o nálezu informoval. „Na místo byla okamžitě vyslána policejní hlídka ze soběslavského obvodního oddělení, která ve spolupráci se starostou obce prostor zajistila. Souběžně k nálezu vyjeli i jihočeští policejní pyrotechnici. Ti potvrdili, že jde ruční granát F1, který byl naštěstí delaborován,“ upřesnil fakta.

Granát odborně zajistili a převezli k likvidaci. „Na místě jsme ohledali širší okolí, a to bez dalšího nálezu. Krátce po třetí hodině byl zákrok ukončen,“ uzavřel Miroslav Doubek.