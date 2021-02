Na podzim minulého roku nabrala stavba tepelného přivaděče z Elektrárny Temelín pro Teplárnu České Budějovice zpoždění a nyní stojí úplně. Důvodem jsou potíže hlavního dodavatele stavebních prací firmy TENZA. Budoucí horkovod je z větší části hotov, několik kilometrů potrubí ale jen tak leží v krajině nebo ve výkopech.

Investorem přivaděče je společnost ČEZ, pod niž patří temelínská elektrárna. Podle Marka Svitáka, mluvčího elektrárny, ČEZ všechny své závazky vůči TENZE řádně a včas plní dle smlouvy. „Společnosti TENZA poskytujeme maximální podporu a součinnost. Dodavateli jsme při financování stavby vyšli vstříc, vždy a ve všech případech jsme postupovali a postupujeme v souladu se smlouvou a platnou legislativou,“ zdůraznil Marek Sviták pro Deník. „S dodavatelem intenzivně už několik měsíců jednáme. Výsledek v tuto chvíli nelze předjímat,“ upozornil ale Marek Sviták na to, že se nedá odhadnout ani termín opětovného zahájení stavby ani čas dokončení.

Podle Barbory Vrané, vedoucí oddělení propagace firmy TENZA, mimořádná opatření proti koronaviru vloni zásadním způsobem zpomalila průběh stavebních prací a prodloužila dobu realizace zakázek. Následný posun plateb ohrozil finanční hospodaření společnosti, která požádala o mimořádné moratorium a není vyloučeno ani to, že skončí v insolvenčním řízení.

Z celkových 26 kilometrů potrubí je hotovo 17 kilometrů, 2,5 km je rozpracováno.

„Vedení Teplárny České Budějovice je o vývoji detailně informováno,“ říká Marek Sviták a dodává, že problém sice nevznikl na straně elektrárny, ale přesto postupuje tak, aby byl budoucí odběratel – Teplárna České Budějovice, dotčen co nejméně.

Díky projektu měla teplárna výrazně omezit spalování uhlí. Počítalo se s tím, že ušetří přibližně 80 000 tun uhlí, a to částečně už v této topné sezóně. Elektrárna stojí o co nejrychlejší dokončení přivaděče, ale pomalu se uvažuje i o tom, co dělat v případě, že TENZA skončí v konkursu. „Pro případ, že by se nepodařilo najít schůdnou variantu dokončení se stávajícím dodavatelem, připravujeme i záložní postup,“ přiznává Marek Sviták.

Podle Tomáše Kollarczyka, místopředsedy představenstva Teplárny České Budějovice, má firma dostatečné zásoby hnědého uhlí a disponuje i záložními kapacitami na zemní plyn. „Horkovod z Temelína bude dalším zdrojem do teplárenské soustavy zásobování tepelnou energií,“ vysvětluje Tomáš Kollarczyk, že městská firma nebude závislá výhradně na dodávkách z Temelína a s případnými komplikacemi si vždy musí poradit. Zákazníků se zpoždění stavby nijak nedotkne, ani cenově.

Je ale možné, že teplárna bude muset nakoupit více emisních povolenek. Primátor Jiří Svoboda už proto požádal o nějakou formu pomoci ministra Karla Havlíčka