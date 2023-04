Významný milník hlavního záchovného programu táborské zoologické zahrady se blíží. Už příští týden ve středu táborské stádo opustí tříletý samec Taran a vydá se do nového domova, který nalezne až v daleké Francii. V rozlehlé dvěstěhektarové zubří rezervaci doplní tamní stádo.

Tříletý zubr Taran z táborské zoo se už brzy vydá na dalekou cestu do nového domova ve Francii. | Foto: Jana Vosátková

Nakládání zvířete začne ve středu v pět hodin odpoledne a na místo zubr s doprovodem dorazí až druhý den dopoledne. Táborská zoo v rámci návratu zubra evropského do přírodních rezervací v Česku i Evropě odchovala už deset mláďat. Zatím poslední byla v druhé polovině minulého roku samice Táborka.

„Náš samec Taran odcestuje 12. dubna do vyhledávané francouzské zubří rezervace Réserve des bisons d'Europe u města Sainte-Eulalie, kde rozšíří místní stádo a obohatí jeho genetický fond. Jsme velmi rádi, že Taran najde nový domov právě ve Francii, kde byl přesně před sto lety v roce 1923 přijat plán na záchranu zubra, který byl v té době ve volné přírodě už zcela vyhuben. Jeho součástí je nyní i naše zoologická zahrada,“ říká ředitel zoologické zahrady Evžen Korec a dodává, že se táborská zoo návratu zubra věnuje už osmým rokem.

„Program reintrodukce, tedy zpětného návratu, zubra evropského do české přírody je klíčovým programem zoologické zahrady Tábor, jejímž hlavním posláním je ochrana ohrožených druhů zvířat. Pravidelně u nás v rámci tohoto záchovného programu odchováváme mláďata, která postupně vypouštíme do přírodních rezervací, jak u nás v Česku, tak i v Evropě. K dnešnímu dni jsme už odchovali celkem deset mláďat,“ zdůrazňuje ředitel Korec.

Oprava průtahu táborským sídlištěm nad Lužnicí omezí do začátku června dopravu

Zoologická zahrada v Táboře se návratu zubra evropského do přírody věnuje od roku 2016, kdy nejprve v květnu přivezla čtyři samice takzvané nížinné linie zubra evropského. Do nového výběhu v táborské zoo byly na začátku května roku 2016 vypuštěny dvě zubří samice, tehdy téměř dvouletá Usjana a čtyřletá Uselina, které byly přivezeny z německého soukromého chovu v Usedomu. Krátce poté byly do zoo transportovány další dvě mladé samice narozené v roce 2015 – Norisa a Norma – z norimberské zoo. Tyto samice na konci roku 2016 doplnil chovný samec Poczekaj, který 22. listopadu přicestoval z polských Niepolomic.

Zubr evropský je největší zvíře, které kdy žilo na našem území, pokud nebereme v úvahu vyhynulého mamuta. Zubr je o něco menším příbuzným severoamerického bizona a býval po staletí přirozeným vládcem lesů na území českých zemí, dokud ho v raném novověku člověk nevyhubil. Jen díky systematické mezinárodní spolupráci soukromých chovatelů a zoologických zahrad se podařilo největší suchozemské obratlovce Evropy zachránit. Na přítomnost zubrů na našem území dodnes upomínají i místní názvy některých českých obcí i erby šlechtických rodů.