Tříkrálová sbírka klepe na dveře, známe místa na Táborsku, kam vyrazí koledníci

Tříkrálová sbírka 2024 je za chvíli tady. Od 1. do 14. ledna 2024 budete moci přispět koledníčkům do tříkrálových kasiček, a to jak doma, tak v ulicích města Tábora.

Tříkrálová sbírka v Táboře. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová