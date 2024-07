"Vyblokování parkovacích míst bude platit už od sobotních 18.00 hodin. Žádost o dopravní změny podal pořadatel, tedy firma Triathlon Team Tábor, z.s," uvedl Luboš Dvořák.

Jedná se o cyklistický úsek od parkoviště U Černé perly nedaleko Jordánu, přes ulici Šafaříkova, Jeronýmova, Valdenská, Budovcova, Mírová, Mládeže, Brigádníků, Blanická, Soví, Blanická, U Kovárny až po křižovatku směr Hlinice, Chotoviny, Jeníčkova Lhota. Zpátky trať závodníků povede přes ulice U Kovárny, Blanická, Soví, Blanická, Brigádníků, Budovcova, Valdenská, Jeronýmova, Šafaříkova, zpět k parkovišti U Černé perly.

Běžecká trať povede od parkoviště U Černé perly, dále přes ulice Šafaříkova, Jeronýmova, Smetanova, Kollárova, 9. Května, Vančurova, Jordánské pobřeží, zpět k parkovišti U Černé perly.

"Běžeckou část budou organizovat proškolení pracovníci pořadatele. Z důvodu zajištění bezpečnosti bude nutné vyblokovat parkovací místa z ulic Šafaříkova, Jeronýmova, Brigádníků, Mírová, Mládeže a parkoviště u Černé perly. Dopravní značení bude umístěno sedm dní předem," doplnil Luboš Dvořák.

Pro letošní rok bylo rozhodnuto, že bude silnice č. II/123 v ulici Soví a Stránského v místech přejezdu cyklistů bude zcela uzavřena.

V souvislosti s uzavírkami stanovil úřad více variant objízdných tras:

• Jedna objízdná trasa bude řidiče navádět na obchvat města Tábora (dálnice D3).

• Další varianta nabídne objízdnou trasu přes ulice Zavadilská, Budějovická, Čsl. armády s napojením na Harfový most přes Jordán do místní části Čekanice.

• Třetí varianta objížďky vede přes ulice Zavadilská, Budějovická, Čsl. armády, dále směr Všechov a Písek.

• Čtvrtá varianta využije trasy přes silnici č. I/19, dále ulicemi Čsl. armády, Budějovická, Chýnovská, Zavadilská, Vožická, potom směr Mladá Vožice a Kutná Hora.

• Pátá objízdná varianta vede přes ulice Čsl. armády, Budějovická, Chýnovská, Zavadilská, směr Blanické předměstí.

Omezení se dotkne i dopravce COMETT PLUS spol. s r.o. Předpokládaný čas dopravního omezení bude mezi 9.00 hod. až 19.00 hod.

• Linky č. 20 a 21 budou v čase od 9.00 hod. do 19.00 hod. ze zastávky Autobusové nádraží vedeny po objízdné trase pod Černé mosty a Zavadilskou ulicí do zastávky Stránského, dále do náhradní zastávky v ulici Soví a zpět na trasu do zastávky Čekanice Na Vyhlídce. Linky vynechají zastávky Blanické předměstí a Čekanice V Dolinách. Obdobně to bude platit i v opačném směru.

• Linka č. 30 od 9.00 hod. do 19.00 hod. pojede ze zastávky Autobusové nádraží po objízdné trase pod Černé mosty do ulice Chýnovská zpět na trasu do zastávky TAPA. Vynechá přitom zastávky Vodňanského, Na Kouřimově a Zavadilská. Obdobně i v opačném směru.

• Ostatní provoz linek a spojů MHD zůstává beze změn

Omezení dopravce Bus Line jižní Čechy s.r.o. se týká linky č. 390455 Tábor – Hlasivo – Mladá Vožice – Postupice – Benešov. Objízdná trasa pro autobusy povede Tábor – Záluží – Hlinice – Vřesce – Ratibořské Hory – Ratibořice a dále po své trase, a to obousměrně. • Po dobu uzavírky budou omezení na lince č. 390455 pro spoje 4002, 4004, 4005, 4007, kde budou zrušeny bez náhrady zastávky: Tábor, Stránského až zastávka Ratibořské Hory, Ratibořice, rozc1,5.

• Na linky bude vypracován výlukový jízdní řád.

Ostatní informace jsou uvedeny ve stanovení přechodné úpravy provozu, zvláštního užívání a v rozhodnutí o uzavírce.