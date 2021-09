Hlavním cílem EPPI vodáckého triatlonu je bořit mýty o epilepsii, především ty spojené se sportováním. „Kvůli obavám ze záchvatu se lidé s epilepsií často omezují ve volnočasových aktivitách, včetně pohybu. Podle odborníků ale výzkumné studie prokazují, že záchvaty vyvolané cvičením jsou vzácné a že fyzická aktivita naopak četnost záchvatů snižuje,“ uvedla Veronika Ostrá ze spolku EpiStop a dodala, že aktivita zároveň tlumí stres, jemuž jsou lidé s epilepsií často vystaveni.

„Pokud lidé s epilepsií dodržují základní bezpečnostní pravidla, mohou si troufnout v podstatě na jakýkoli sport,“ vysvětluje MUDr. Jana Zárubová z Centra pro epilepsii FN Motol, která je zároveň místopředsedkyní spolku EpiStop. „Epilepsie není jen jedna, takže je třeba ke každému pacientovi přistupovat individuálně, nikdo by se však kvůli své nemoci neměl sportu vzdávat.“

Pravidelným účastníkem EPPI vodáckého triatlonu je i dvacetiletý student Honza, kterého v nadšení pro sport jeho nemoc nezbrzdila. I přesto, že se záchvaty dlouho bojoval, pohybu se nevzdal a své aktivity nemoci přizpůsobil.

O EPPI vodáckém triatlonu: EPPI vodácký triatlon je českou variantou kalifornského EPPIE’S GREAT RACE a je organizován k Národnímu dni epilepsie, který připadá na 30. září. Tato nejstarší forma triatlonu je vhodná i pro pacienty s epilepsií. Návštěvníci si kromě sportovního vyžití mohou pohovořit s odborníky o epilepsii. Organizátorem akce je belgická biofarmaceutická společnost UCB. Výtěžek ze startovného poputuje spolku EpiStop, který pomáhá lidem s epilepsií žít plnohodnotný život.

„Při běhu si hlídám tepovku. Vím, co si mohu dovolit a co už ne, jinak ale nemám pocit, že by mě epilepsie výrazně omezovala,“ vysvětluje mladý sportovec. Nyní je po operaci mozku a dva roky bez záchvatu. „Při první účasti před třemi roky mě při běhu zbrzdil záchvat. O rok později jsem ještě nebyl po operaci v příliš dobré kondici. Do cíle jsem ale zdárně doběhl, což mě neskutečně nakoplo. Letos už mám natrénováno a doufám v dobré umístění.“

Pacienti s epilepsií a zdraví lidé změří své síly při EPPI vodáckém triatlonu v běhu na 3 kilometry, 10kilometrové jízdě na kole a ve 2 kilometrech pádlování, a to v kategorii jednotlivců nebo ve štafetách. „Závod je českou variantou kalifornského EPPIE’S GREAT RACE. Je složený tak, aby se ho mohli zúčastnit i lidé s epilepsií – místo plavání proto závodníci pádlují na lodích,“ popisuje za organizátory Monika Bártová.

Plavání je totiž pro lidi s epilepsií jedním z méně vhodných sportů, a organizátoři tak chtějí dát šanci závodit co největšímu počtu zájemců. Před hlavním závodem si v pravé poledne zasoutěží v běhu na 200 metrů také děti. Kromě sportovního vyžití si mohou návštěvníci na akci pohovořit s odborníky o epilepsii, a zjistit tak o životě s nemocí více.

Výtěžek ze startovného poputuje spolku EpiStop, který pomáhá pacientům s epilepsií žít plnohodnotný život. Více o triatlonu lze najít na www.vodackytriatlon.cz.

O epilepsii: Epilepsie je neurologické onemocnění charakterizované opakovaným výskytem neprovokovaných epileptických záchvatů. Patří mezi nejčastější mozková onemocnění. Ke stanovení diagnózy epilepsie zpravidla dochází při výskytu dvou a více epileptických záchvatů, výjimečně již po jednom takovém záchvatu. Epilepsie není jedna nemoc, jedná se spíše o skupinu onemocnění. Hlavním projevem jsou epileptické záchvaty, které mohou mít různou podobu. Mohou se projevovat např. pouhým zahleděním, brněním končetin, výpadkem paměti nebo známými křečemi končetin se ztrátou vědomí. Vyskytují se jak v průběhu dne, tak v noci během spánku. U převážné většiny epilepsií není příčina doposud známa. Aktivní epilepsii má v České republice přibližně 80 000 lidí. Epileptický záchvat za svůj život minimálně jednou prodělalo 400 000 jedinců. V současné době lékaři při správné a včasné diagnostice a farmakologické léčbě dostanou nemoc pod kontrolu až u 70 % pacientů. Celosvětově má epilepsii více než 50 milionů lidí, v Evropě přes 6 milionů lidí, z toho přibližně 2 miliony dětí.