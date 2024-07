V neděli 28. července se motoristé musejí v Táboře připravit na výrazné dopravní omezení. Vyblokování parkovacích míst bude platit už od sobotních 18 hodin. Žádost o dopravní změny podal pořadatel, firma Triathlon Team Tábor, z.s.

Jedná se o cyklistický úsek od parkoviště U Černé perly nedaleko Jordánu, přes ulici Šafaříkova, Jeronýmova, Valdenská, Budovcova, Mírová, Mládeže, Brigádníků, Blanická, Soví, Blanická, U Kovárny až po křižovatku směr Hlinice, Chotoviny, Jeníčkova Lhota. Zpátky trať závodníků povede přes ulice U Kovárny, Blanická, Soví, Blanická, Brigádníků, Budovcova, Valdenská, Jeronýmova, Šafaříkova, zpět k parkovišti U Černé perly.

close info Zdroj: MěÚ Tábor zoom_in Dopravní omezení při triatlonu.

Běžecká trať povede od parkoviště U Černé perly, dále přes ulice Šafaříkova, Jeronýmova, Smetanova, Kollárova, 9. Května, Vančurova, Jordánské pobřeží, zpět k parkovišti U Černé perly. Běžeckou část budou organizovat proškolení pracovníci pořadatele. Z důvodu zajištění bezpečnosti bude nutné vyblokovat parkovací místa z ulic Šafaříkova, Jeronýmova, Brigádníků, Mírová, Mládeže a parkoviště u Černé perly. Dopravní značení bude umístěno sedm dní předem.

Pro letošní rok bylo rozhodnuto, že bude silnice č. II/123 v ulici Soví a Stránského v místech přejezdu cyklistů bude zcela uzavřena.

V souvislosti s uzavírkami stanovil úřad více variant objízdných tras:

• Jedna objízdná trasa bude řidiče navádět na obchvat města Tábora (dálnice D3).

• Další varianta nabídne objízdnou trasu přes ulice Zavadilská, Budějovická, Čsl. armády s napojením na Harfový most přes Jordán do místní části Čekanice.

• Třetí varianta objížďky vede přes ulice Zavadilská, Budějovická, Čsl. armády, dále směr Všechov a Písek.

• Čtvrtá varianta využije trasy přes silnici č. I/19, dále ulicemi Čsl. armády, Budějovická, Chýnovská, Zavadilská, Vožická, potom směr Mladá Vožice a Kutná Hora.

• Pátá objízdná varianta vede přes ulice Čsl. armády, Budějovická, Chýnovská, Zavadilská, směr Blanické předměstí.

Omezení se dotkne i dopravce COMETT PLUS spol. s r.o. Předpokládaný čas dopravního omezení bude mezi 9. a 19. h.

• Linky č. 20 a 21 budou v čase od 9 do 19 h ze zastávky Autobusové nádraží vedeny po objízdné trase pod Černé mosty a Zavadilskou ulicí do zastávky Stránského, dále do náhradní zastávky v ulici Soví a zpět na trasu do zastávky Čekanice Na Vyhlídce. Linky vynechají zastávky Blanické předměstí a Čekanice V Dolinách. Obdobně to bude platit i v opačném směru.

• Linka č. 30 od 9 do 19 h pojede ze zastávky Autobusové nádraží po objízdné trase pod Černé mosty do ulice Chýnovská zpět na trasu do zastávky TAPA. Vynechá přitom zastávky Vodňanského, Na Kouřimově a Zavadilská. Obdobně i v opačném směru.

• Ostatní provoz linek a spojů MHD zůstává beze změn

Omezení dopravce Bus Line jižní Čechy s.r.o. se týká linky č. 390455 Tábor – Hlasivo – Mladá Vožice – Postupice – Benešov. Objízdná trasa pro autobusy povede Tábor – Záluží – Hlinice – Vřesce – Ratibořské Hory – Ratibořice a dále po své trase, a to obousměrně.

• Po dobu uzavírky budou omezení na lince č. 390455 pro spoje 4002, 4004, 4005, 4007, kde budou zrušeny bez náhrady zastávky: Tábor, Stránského až zastávka Ratibořské Hory, Ratibořice, rozc1,5.

• Na linky bude vypracován výlukový jízdní řád.

Zdroj: Luboš Dvořák, Městský úřad Tábor