Chladnoucí radiátory, studená voda na mytí. K tomu současné zimní počasí. Taková budoucnost čeká přibližně 3000 obyvatel strakonického sídliště Šumavská. Nejedná se ale o poruchu. Jde o možný dopad sporu dvou strakonických společností zabývajících se výrobou tepla a jeho distribucí – strakonické teplárny a společnosti Energo.

Lidem na strakonickém sídlišti Šumavská hrozí, že budou bez tepla a teplé vody. | Foto: Deník/ Petr Škotko

Obyvatelé sídliště jsou šokováni a cítí se zneužíváni. Zástupci společenství vlastníků jednotek (SVJ) chtějí okamžitou nápravu situace. Například Jiří Prokeš doslova říká: „Viděli jsme důkazy, že firma Energo nezaplatila teplárně za odebrané teplo a že nemá smlouvu s teplárnou na letošní rok. Je to ale mnohem jednodušší. My máme smlouvy s firmou Energo, ne s teplárnou. Chceme tedy nápravu a obnovení od společnosti Energo,“ říká Jiří Prokeš. Dále dodává, že chtějí okamžitou nápravu nejpozději do středy 20. ledna.