Traktoriáda v Dráchově u Soběslavi na Táborsku má dlouholetou tradici, letos se konala na louce na břehu Lužnice v sobotu 17. srpna odpoledne. Kromě soutěže krásy mohli majitelé své domaděly i traktory tovární výroby přihlásit také do couvání s válcem, jízdy pralesem či slalomu. Muži, ženy i děti si mohli i hodit pneumatikou do dálky. Nechybělo bohaté občerstvení, malování na obličej, pletení copánků, dětský koutek a skákací hrad.

Zájem o soutěže vzrostl

Jak podotkla Ivana Průchová z organizačního týmu SDH Dráchov, 11. ročník traktoriády byl výjimečný účastí. „Registrovalo se nám 48 strojů, jde historicky o rekordní účast. Většina se zapojila i do závodů. Ve srovnání s předchozími ročníky aktivně soutěží až dvojnásobek lidí,“ uvedla s tím, že například loni couvalo s válcem jen pár jezdců a nyní napočítala na 14 závodníků.

Dráchovští hasiči postavili také více party stanů, aby zlepšili komfort diváků. „Už ale nemáme kam se rozšiřovat, limituje nás prostor louky. I tentokrát místo pohárů dostávají výherci disciplín speciálně pro tuto příležitost vyrobené půllitry s traktorem a logem akce a věcné ceny od sponzorů. K první místu navíc dáváme soudek piva,“ zmínila Průchová.

Nově na akci přijeli dobrovolní hasiči z Veselí nad Lužnicí se svou technikou, o živou hudbu se postarali manželé Molíkovi a zatančil plánský folklorní spolek Lužničan.

Traktor jako spolehlivý pomocník

Pravidelně se této kratochvíle účastní Jiří Kozel z Kvasejovic. „Vynechal jsem asi jen dvakrát,“ usmíval se borec, který zdolal náročnou jízdu pralesem pouze s jediným škobrtnutím. Může za to prý jeho stroj, který je do terénu jako dělaný. „Je to Zetor 25, je nejlepší - nejrychlejší a nejlehčí. Akorát v jedné zatáčce jsem si blbě najel a chytla mě kolej,“ popsal po jízdě zarostlou džunglí.

Na místě je podle něj možné si stroj hned umýt od největších nánosů bahna. „Hodí plovoucí čerpadlo na řeku a půjčí mi tu hadici, ale zbytek musím dodělat doma,“ naznačil Jiří Kozel.

Na traktor zelené barvy z roku 1961 nedá dopustit. „Je to pracovní stroj, výborný pomocník do lesa na dřevo. Nikdy mě nenechal ve štychu, z každých závodů jsme se vrátili domů po vlastní ose,“ pochlubil se jednapadesátiletý muž. Navíc k němu má i osobní vztah. „Mám ho po tátovi, zrenovoval jsem ho a dostal nový nátěr. Už je to asi třináct let,“ shrnul Kozel.

Neopomněl také přidat pozvánku na tematickou akci v Přehořově, kam Kvasejovice společně s Hrušovou Lhotou spadají. Tam se koná traktoriáda na návsi už v sobotu 14. září, a to 4. ročník od 10.30 hodin. Součástí je spanilá jízda obcí, jízda zručnosti, terénem a také soutěž pro děti. Ve stejném termínu se uskuteční také Traktorrace 2024 v Křenovicích na Písecku.