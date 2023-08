Traktoriádu v obci před lety inicioval rodák z blízkých Mažic Karel Líkař. Sám ani jeden ročník nevynechal a tentokrát přijel hned se dvěma traktory, které mu doma slouží a pomáhají třeba i s těžkou prací. „Tehdy před lety jsem se účastnil traktoriády v Drahově a říkal jsem si, že by to bylo dobré udělat něco podobného i u nás. Přesvědčil jsem hasiče, hlavně starostu SDH Dráchov Jirku Havlíčků, aby se do toho pustili,“ vzpomíná.

Na dřevo i sběr hub

„Desítka je sporná," tvrdí. „Nepočítají nultý ročník, nultý je jen poledník v Greenwichi, takže už je to v minimálně jedenáctá traktoriáda. Kdyby se dva roky nekonala kvůli koronaviru, už by to bylo potřinácté,“ upozorňoval Líkař.

Ten žije v Dráchově už více než 50 let a na tento oblíbený podnik nedá dopustit. „Můj traktor Porsche diesel standard je z roku 1960. Jezdí stále skvěle. Zvedám s ním životní úroveň celému Dráchovu,“ smál se. „Pomáhá mi v lese při těžbě dřeva, také s ním třeba seču,“ dodával soutěžící s číslem 17.

Druhý jeho malotraktor je už modernější Mitsubishi MT200. „S tím se jezdí dobře třeba i na houby, protože je z něj dobrý výhled,“ podotkl. Ten se zalíbil malému Honzíkovi Staňkovi ze Sepekova na Písecku, který přijel s babičkou a dědou na místní traktoriádu poprvé. „Mám moc rád traktory, mám je i na tričku,“ chlubil se chlapec kroutící volantem.

Dvojnásobek účastníků

Podle Ivany Průchové z organizačního týmu SDH Dráchov se na louce u řeky Lužnice pravidelně koná nejen soutěž krásy, jízda s válcem a jízda pralesem, návštěvníci si také mohou zasoutěžit v hodu pneumatikou na dálku. „K výročí jsme připravili speciální ceny, letos opravdu bohaté. Přihlásilo se dvojnásobné množství traktorů než loni, kdy nám intenzivně pršelo,“ řekla s tím, že spočítala 37 strojů. Jezdí sem majitelé traktorů a domadělů místní i ze širokého okolí, hlavně Přehořova, Drahova, Sedlečka, Soběslavi a dalších míst.

Letos se přijely ukázat i veterány z orientační soutěže Selské baroko, pro děti byl připraven skákací hrad, dílny i malování na obličej. Dospělí si pochvalovali bohaté občerstvení, sele na rožni, grilované klobásky, točenou limonádu, či pivo. „Přijel také Českých červený kříž z Veselí nad Lužnicí s ukázkami první pomoci, máme tu i stánek s retrotričky, letošní novinkou je také hasičská sprcha pro děti,“ dodala Ivana Průchová.

Bez akčních lidí by to nešlo

Akci za již tradiční považuje také starostka Hana Havlíčková, která je současně dobrovolnou hasičkou a Deník ji zastihl při práci ve výčepu. Ocenila všechny zapojené za absolvování náročných příprav, shánění cen i následný úklid. „Traktoriáda u nás se postupně rozšiřovala, nejdříve jsme ji chtěli udělat malou, komorní, jenom na zahradě. Postupovali jsme, postupovali a teď je z toho akce, která se těší velké návštěvnosti,“ popisovala starostka.

Letos podle ní vše perfektně vyšlo od počasí přes účast až po soutěže bez zádrhelů. „Bez sponzorů a bez dobrovolníků, lidí, co mají chuť se na tom podílet, by se však nic nekonalo. Traktoriádu pořádají hlavně dobrovolní hasiči a obec přispívá třeba na kapelu. Je to hodně práce před i po akci, minimálně čtrnáct dní se tomu musíme věnovat. Tímto dnem nic nekončí, čeká nás ještě úklid,“ shrnovala Havlíčková.

Každoročně je největší sranda v pralese. „Historek a příběhů tu vzniká každý rok mnoho, nejvíce právě z tahání zapadlých traktorů z bahna z naší jízdy pralesem,“ dodala s úsměvem.

Další traktoriádu na Táborsku si lidé mohou užít už v sobotu 2. září od 11 hodin, a to v Přehořově u Soběslavi na návsi. Zde se koná také díky aktivním dobrovolným hasičům v pořadí již 3. ročník. Návštěvníky zde čeká mimo jiného spanilá jízda, jízda terénem, jízda zručnosti a soutěž pro děti. V Křenovicích na Písecku se traktory sjedou letos v sobotu 16. září od 10 hodin. (lep)

Výsledky jednotlivých soutěží Traktoriáda Dráchov 2023:

Hod pneumatikou

Kluci 0 – 14 let

1. Místo – Jakub Vrbík (8,20 m)

2. Místo – Petr Koranda (8,0 m)

3. Místo – David Mareš (7,4 m)

Holky 0-14 let

1. Místo – Martina Peroutková (6,10 m)

2. Místo – Veronika Peroutková (1,20 m)

Více holčiček se neúčastnilo.

Muži (nad 15 let)

1. Místo – Radek Holota (11,5 m)

2. Místo – Pepa Havlíček st. (11 m)

3. Místo – Tomáš Drha (10,9 m)

Ženy (nad 15 let)

1. Místo – Anna Havlíčková (5,8 m)

2. Místo – Štěpánka Pilsová (5,70 m)

3. Místo – Jana Zelenková (5,55 m)

Jízda pralesem

1. Místo – Radek Holota (1:15,67)

2. Místo – Pepa Havlíček ml (1:19,25) – v minutách

3. Místo – Jiří Kozel (1:20:21)

Couvání s válcem – malé traktory

1. Místo – Jiří Plemeník – 2:22:30 – v minutách

Více traktorů v této kategorii nebylo.

Couvání s válcem – velké traktory

1. Místo – František Slípka ml. – 1:00:09 – v minutách

2. Místo – František Slípka nejml. – 1:08:89

3. Místo – Jiří Kozel a Radek Holota – shodný čas 1:19:40

Soutěž o nejhezčí traktor

1. Místo – Jan Kohout (35 hlasů) – traktor Hanomag R19

2. Místo – Miroslav Maxa (34 hlasů) – Zetor 25A

3. Místo – Antonín Kníže – 17 hlasů – Zetor 50 Super