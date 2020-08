Nedaleko Jordánu a botanické zahrady se v Dobrovského ulici nachází Trafačka. Kdysi sloužila jako subtrafostanice pro Křižíkovu elektrárnu, nyní ji má ve správě táborský odbor kultury a cestovního ruchu, který v ní už druhým rokem pořádá různé akce od workshopů, dětských příměstských táborů až po malá divadelní představení. Odbor kultury má vizi, jak tento objekt více využít a rada města mu vychází vstříc.

Podle starosty Štěpána Pavlíka nyní existují čtyři varianty možného rozvoje. „Část by mohla sloužit jako trvalá expozice fotoatelieru Šechtl a Voseček, v suterénu by mohl vzniknout klub a sociální zázemí,“ upřesnil. Klub by mohl sloužit například pro potřeby knižního festivalu Tabook.

Kromě toho radnice zvažuje i možnost nástavby, jednalo by se o kvádr o rozloze zhruba 60 metrů čtverečních. „Nebyla by vidět ani z ulice, ani od Jordánu. Původní vzhled by zůstal zachován,“ uvedl starosta.

V části budovy nyní sídlí bazar, s prodloužením pronájmu již radnice nepočítá.

Stavba Františka Křižíka

Stavbu postavil v roce 1902 František Křižík jako podružnou elektrickou stanici. Dokončil ji ještě téhož roku a její součástí byly také kanceláře, sklady, byty a jednopodlažní hala, kde byla strojovna, akumulátorovna a transformační věž.

Podružná stanice byla napojená na hlavní elektrickou centrálu u Lužnice, která proudem zásobovala železniční dráhu do Bechyně, nádraží a město. Trafostanice v Dobrovského ulici sloužila zejména jako dodavatel proudu do osvětlení a zabezpečovala dostatečný příkon. Proud z centrály u Lužnice měl 500 Voltů, ty se zde dělily na dva krát 240V. Pět let po stavbě Křižík prodal subcentrálu městu.