/VIDEO/ Vítr se najednou prudce zvedl, jakoby se blížila bouřka. „A pak vidíme, jak přes silnici mezi zaparkovaným traktorem a štítem domu se udělal asi ze sena trychtýř," popsala Deníku středeční odpolední zážitek s povětrnostním jevem připomínajícím tornádo obyvatelka Dlouhé Lhoty na Táborsku Marie Malátová.

Ve středu 19. června se prohnal částí Dlouhé Lhoty na Táborsku vír připomínající tornádo. Zůstala po něm poškozená střecha a zmizel. | Video: Deník/Lenka Novotná

Vše se odehrálo poměrně rychle ve středu 19. června odpoledne. „Snacha byla s ročním vnoučkem na koupališti a jak se zdvihl vítr, tak jsme začali být ve střehu, abychom pro ně dojeli. Podívám se, odkud ten vítr jde. Šel od východu. A naproti přes silnici mezi traktorem a domem se udělal trychtýř asi ze sena, točilo se to v něm a vyletěl do výšky, až ke střeše. Pak na chvíli zmizel za barákem a zase se objevil, zvedl plachty přes dřevo, přeběhl přes plot a silnici. Byl to mžik, pak asi tři sekundy jakoby nic a uslyšeli jsme, jak vedle létají tašky ze střechy. A úplně to celé zmizelo," řekla Deníku Marie Malátová.

Zdůraznila, že opravdu nikde nebyl žádný mrak, jen se zvedl vítr a celé to doprovázel obrovský hluk.

Další z místních obyvatel tornádo neviděl, ale k úhoně přišla právě střecha na stodole vedle jeho domu. Ani soused od naproti v té chvíli nebyl doma. „Viděla to vnučka, mělo to přijít od východu - od Radenína. Jak se ten trychtýř točil kolem nás, tak měnil směry. A mělo to dost velkou sílu," naznačil.

Popis události podle meteoroložky budějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu Evy Houbové spíše vypadá na takzvaného raráška, neboli trombu. "Tomu by odpovídalo i středeční počasí na jihu Čech. Rarášek totiž vzniká z přehřátí země jako prachový vír," uvedla.

Tornádo je silně se rotující se vír, který se spouští ze spodní základny konvektivních bouře. Tornádo se musí během své existence dotknout alespoň jednou zemského povrchu. Jestliže se tak nestane, tak je to tromba. Zdroj: e-pocasi-cz

Podle předpovědi počasí, by se na jihu Čech mělo výrazně změnit počasí v pátek odpoledne. "Měly by přijít silné bouřky. V sobotu bude na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Kolem poledne čekáme ubývání oblačnosti postupně až na polojasno, srážky jen ojediněle. V neděli bude většinou polojasno. Odpoledne přechodně až oblačno, ojediněle slabé přeháňky," naznačila vývoj Eva Houbová. Na celé jižní Čechy platí i výstraha.