Narodil se 25. března 1980 v Českých Budějovicích a zřejmě proto by prý mohl být typickým příkladem Berana. Po Základní škole Nerudova a dokončení Obchodní akademie Husova v Českých Budějovicích vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze s titulem inženýr. Profesní kariéru začal ve strojírenském podniku MOTOR JIKOV v Soběslavi, kde postupně pracoval na několika manažerských pozicích v oblasti nákupu, prodeje i vývoje nových produktů zaměřených především na využívání zemního plynu v dopravě jako ekologické náhrady za paliva na bázi ropy. Při tom po tatínkovi převzal firmu podnikající v zemědělské, živočišné výrobě. Od roku 2017 působí jako předseda představenstva v Teplárně České Budějovice a současně jako předseda správní rady společnosti ZEVO Vráto. Je členem výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

V Poslanecké sněmovně by se rád věnoval především oblasti školství. „Jako někdejší dlouholetý ředitel školy vím, na kolik je zásadní a potřebná reforma školství a jak ji schází zákonný rámec. Ten musí vzniknout především na půdě Poslanecké sněmovny. Proto chci svými zkušenostmi přispět ve školském výboru k zákonné definici důležitých vzdělávacích změn,“ dodává Pavel Klíma, který je ve volném čase aktivní výtvarník.

Pavel Klíma se stal po krajských volbách 2020 náměstkem jihočeského hejtmana pro oblast školství, zájmové činnosti mládeže a sportu a veřejných zakázek. Před tím byl osmnáct let ředitelem školy a školky v Malšicích a od roku 2016 působil jako krajský zastupitel a předseda výboru Pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. V komunální politice působí už od roku 2006, kdy se stal členem malšického zastupitelstva, do kterého znovu úspěšně kandidoval i v následujících komunálních volbách v letech 2010, 2014 a 2018.

Narodil se v roce 1988 v Třebíči, od roku 1989 žije na Českobudějovicku. Je ženatý, má čtyři děti. Studoval učitelství matematiky a zeměpisu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Téměř dva roky pracoval jako učitel matematiky a zeměpisu na ZŠ, nejprve v Českých Budějovicích a poté v Kaplici. Od roku 2014 pracoval jako asistent poslance Jana Bartoška. Od roku 2017 učí zeměpis na gymnáziu v Třeboni. Je zastupitelem města České Budějovice a krajským zastupitelem. Dříve jsem byl mluvčím studentů protestujících proti účasti komunistů v koalici v Jihočeském kraji a členem Akademického senátu Jihočeské univerzity. Má za sebou několik expedic do Afriky, Jižní Ameriky a Asie. Pravidelně o svých cestách přednáší. O jedné z nich vydal knihu.

Narodil se v listopadu 1971 v Jihlavě. Od února 2014 do října 2017 byl místopředsedou Poslanecké sněmovny, od října 2013 poslanec a od října 2017 předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL, od roku 2016 zastupitelem a od roku 2020 radním Jihočeského kraje. Působil jako místostarosta Dačic. Působil jako terapeut, působí i jako vysokoškolský pedagog. Je ženatý a má dva syny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.