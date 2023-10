Jindřichohradecko

Pohádková Třeboň

Kdy: Od čtvrtka 26. do soboty 28. října

Kde: Loutkový / velký sál divadla J. K. Tyla, Třeboň

Vstupné: V předprodeji 90, na místě 100 Kč

Proč přijít V Třeboni se opět na nějaký čas zabydlely pohádky. A nebudou to pohádky ledajaké. Pro diváky ve věku od 3 do 99 let je připraveno to nejlepší podzimní pohádkové menu. Těšit se můžete na Deset černoušků v podání Divadelního spolku Lokvar nebo třeba pohádku O křišťálovém srdci, s níž do Třeboně zavítá pražské Czidivadlo. Bude toho ale ještě mnohem více… Od čtvrtka do soboty jsou připravena tři představení, hraje se vždy od 15.30, ve všední dny v loutkovém sále, v sobotu pak ve velkém. Pohádková Třeboň pokračuje 4. a 5. listopadu. A na co se těšit nyní? Ve čtvrtek 26. října na příběh O železném vlkovi. Napínavá pohádka nezapře prvky hororu. Vlk sežere vše, co potká, až na kašpárka, který nad ním vždy vyzraje a to hlavně proto, že Kašpárkovi pomáhá jeho kamarád koník a samozřejmě děti. Hříčka Deset černoušků s přitažlivou dramatickou formou a bez zjevného mentorského akcentu objasní v pátek 27. října dětem význam přísloví „Kdo jinému jámu kopá…“ Deset malých černoušků nastraží past žirafě, ta jim však spolu se svými přáteli a pomocníky dá užitečnou životní lekci. V sobotu 28. října pak malí diváci uvidí Kouzla skřítků. Tušíte, jak skřítčí kluci poznávají svět? Veselá pohádka vypráví o dvou malých domácích skřítcích a jejich velkém dobrodružství

Dušičky pod parou

Kdy: V sobotu 28. října od 17 do 21 h

Kde: Železnice Plná Páry, Dačice

Proč přijít: Nenechte si ujít noční svezení s parní lokomotivou Jůlinkou a prohlídky muzea nasvíceného pouze petrolejovými lampami a svíčkami. Spěchat domů nebude důvod, až do pozdních nočních hodin bude zajištěná grilovaná kýta, pivo, svařák, punč a posezení v teple.