Českobudějovicko

Mezinárodní den památek

Kdy: sobota 20. dubna od 9 do 17 h

Kde: centrum Budějovic

Proč přijít: Letošek má podtitul Slavné osobnosti a jejich domy. Program zahrnuje komentované prohlídky, přednášky i zpřístupnění objektů běžně neotevřených, například vyhlídkové terasy obchodního domu Brouk a Babka. Zúčastnit se budete moci i prohlídky Kendeho vily, Špalíčku či Eggertovy vily. Nutná rezervace vstupenek na www.cbsystem.cz.

Undergroundová pouť z Ameriky do Fabriky

Kdy: sobota 20. dubna od 13 h

Kde: budějovický klub Fabrika (Jeronýmova ulice)

Proč přijít: U příležitosti 50 let od masakru mániček na Americe v Rudolfově u Budějovic se uskuteční vzpomínková akce plná hudby, přednášek a vzpomínek pamětníků. Její program začíná ve 13 h v klubu Fabrika, odkud ve 13.30 h odjedou dobové autobusy na okružní jízdu po důležitých místech (náměstí Přemysla Otakara II, dům, ve kterém žil Jiří Gans, restaurace Na Americe…). Od 17 h pak bude pokračovat ve Fabrice komponovaný program s kapelami včetně ikonických Plastic People of The Universe, prokládaných několika přednáškami historiků a pamětníků.

Skautská pouť

Kdy: sobota 20. dubna od 9 do 16 h

Kde: Sokolský ostrov

Proč přijít: Otevřená akce pro veřejnost a všechny věkové kategorie, zejména pro děti a dospívající. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si ukázkový skautský tábor, vytvářet výrobky v několika rukodělných dílnách, vyzkoušet skautské dovednosti a činnosti (práce s nožem, dřevěné a sádrové výrobky, zpracování dřeva, lanové aktivity, ježdění a závody na lodích, prohlídka skautského muzea, lukostřelba, šifrování, uzlování, práce s mapou, poznávání stop aj.) nebo navštívit zajímavé vědecké/popularizační přednášky o ochraně přírody či koncerty skautských interpretů.

Benefiční Modrý běh

Kdy: sobota 20. dubna, začátek v 10.30 h, registrace běžců od 9 h

Kde: Safari resort Hluboká u Borovan

Proč přijít: Benefiční běh pro budějovické Autis centrum. Těšit se můžete na mnoho běžeckých disciplín pro celou rodinu, bohatý doprovodný program se známými umělci, areál plný zvířat, zábavy a dobrého jídla i autogramiádu hokejisty Motoru. Pro účastníky bude vypraven speciální vlak z Budějovic, který vyjede v 9.50 h. Konzumační vstupné na doprovodný program je pro děti 100, pro dospělé 200 korun, registrovaní běžci mají vstup zdarma.