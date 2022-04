Velikonoce v Třeboni

Písničkář Václav KoubekZdroj: Deník/Zdeněk Hejduk

V Třeboni si vyberete z velikonočního programu už od čtvrtku 14. dubna. Hned ve čtvrtek si děti užijí od 8 do 12.30 h v Domě dětí mládeže velikonoční tvoření v dílničkách. Ve 20 h vystoupí v Tunel Music Baru písničkář a harmonikář Václav Koubek. V pátek 15. dubna se můžete řešit na cykloexkurzi Vitorazskem ve stopách minulosti. Vyjíždí se v 8.45 h od železniční stanice z Nové Vsi nad Lužnicí. Na cestu za Velikonočním zajíčkem se děti vypraví v sobotu 16. dubna v 11 h na Louce u Zlaté stoky.

O Velikonocích můžete v Třeboni také vyrážet na expozice a prohlídky. Od pátku 15. dubna začíná v třeboňském zámku tradiční květinová výstava s amarylis. Tentokrát bude výstava neobvyklá, doplní ji totiž exotická káva a čokoláda. Navštívit ji můžete denně od 9 do 16.30 h až do 24. dubna. Od 15. dubna také zajděte na výstavu Leonardo a Leonardium v zámecké lékárně, a to denně od 9 do 17 h. Tamtéž také najdete expozici malířky Ireny Kovářové Země poká blahem. Otevřeno je denně od 9 do 19 h. Dům Štěpánka Netolického zve od čtvrtku 14. dubna do neděle 17. dubna na výstavu Silva Artis, na níž najdete obrazy, které spojuje téma les. Prohlédnete si je od 10 do 12 a od 13 do 17 h. Od čtvrtku 14 do neděle 17. dubna si v Domě přírody Třeboňska prohlédnete mezi 10. a 12. h a 13. a 17. h expozici Krajina a lidé. Třeboň v marcipánu, expozici z dějin města Třeboně, poznáte od 9 do 19 h. Na prohlídku Schwarzenberské hrobky mezi čtvrtkem 14. a pondělkem 18. dubna vyrazíte mezi 10. a 15.30. h. Na věž staré radnice od čtvrtku 14. dubna do pondělí 18. dubna vystoupáte od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Pivovar Regent zve v těchto dnech na prohlídky pivovaru ve 13, 15 a 17 h. O Velikonocích navštívíte Záchranou stanici zvířat mezi 10. a 16. h.

V Třeboni vás čeká zážitek v podobě velikonočního hrkání. Hrkat se bude na Zelený čtvrtek v 19.30 h, na Velký pátek v 9, 12 a 15 h uvidíte velikonoční hrkání a průvod s křížem. Hrkat se pak bude ještě v 19.30 h. Podívat se zajděte i na Bílou sobotu. V 9 a ve 12 h bude součástí hrkání průvod s kadidelnicemi.