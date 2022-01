Prohlédněte si retrokočárky

Retro kočárkyZdroj: Deník/Zdeněk Traxler

Svět dětí Gandalf ve Vodňanech zve na mini výstavu retrokočárků. Ty patří do sbírky Markéty Kubové. Otevřeno je od pondělí do pátku od 13 do 17 h a v sobotu od 9 do 12 h. Přijít se podívat můžete až do 30. ledna.