Krokodýlí ZOO Protivín

Unikátní krokodýlí zoo funguje v Protivíně pro veřejnost od června roku 2008. V teráriích bylo tehdy umístěno celkem 18 druhů aligátorů, kajmanů, krokodýlů a gaviálů. V současné době jich je ještě víc. Zoo jako první v Evropě odchovala krokodýla kubánského a krokodýla bahenního, jako jediná zoo v ČR odchovává kriticky ohrožené krokodýly siamské. Kromě krokodýlů zoo chová také například želvu kajmanku supí, prehistorickou rybu arapaimu, kostlíny nebo kobry.

close info Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová zoom_in Krokodýlí zoo v Protivíně.

O letních prázdninách se ukázka krmení krokodýlů pro veřejnost koná každou středu, sobotu a neděli – vždy v 11 a 14 hod. Otevírací doba ZOO je v červenci a srpnu od 10:00 do 17:00 hodin (poslední návštěvníci v 16:30). Vstupné pro dospělého je 290 korun, děti od 2 do 15 let, studenti a důchodci to mají za 230 korun.

Více informací najdete zde.