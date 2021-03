Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 876 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem 512 nemocných se uzdravilo, deset osob zemřelo. Kumulativní počet diagnostikovaných s covid-19 od vypuknutí pandemie tak k středeční osmnácté hodině vzrostl na 68 090. Počet vyléčených se zvýšil na 58 791. Počet aktuálně pozitivních mezidenně vzrostl o 354 na 8 184 osob. Od loňského března v Jihočeském kraji v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 1 115 úmrtí.

Od úterý do středy přijaly laboratoře k vyšetření metodou PCR v regionu 2 126 suspektních vzorků a 48 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k středeční 18. hodině 876 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 454 žen a 422 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Jindřichohradecku (229), Českobudějovicku (183) a Táborsku (169).

„Ve dvou stech pětaosmdesáti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a ve sto patnácti na pracovišti. Třicet nových případů se týkalo škol, třináct zdravotnických zařízení a pět sociálních služeb. Devět osob se infikovalo při pobytu v zahraničí. Tři v Rakousku, pět v Německu a jedna na Ukrajině. Ve zbývajících případech zatím nebylo možné zdroj nákazy identifikovat,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

V úterý se v Kovářově na Písecku uskutečnilo hromadné testování občanů obce, která v posledních čtyřech týdnech vykazovala vyšší dynamiku nových případů. Otestováno bylo na pět set obyvatel obce, do dnešního večera měli hygienici výsledky zatím u 467 vyšetřených, z nichž bylo 53 osob pozitivních a 414 vzorků bylo negativních. Na zbývající výsledky se ještě čeká.

„Na příkladu Kovářova vidíme, jak efektivní je rychlé testování a spolupráce lidí, protože jen tak je možné při znalosti terénu problém včas lokalizovat a řešit ho. Ne ex post, ale chytnout ho v jeho zárodku, kdy ještě máte šanci. Když si představíme, že by číslo R bylo třeba jen rovno jedné, znamenalo by to následně v Kovářově, kde byl dnes pozitivně testován zhruba každý devátý, dvojnásobek dnešních případů, tedy ne pět desítek, ale více než sto, a následně další a další násobky. Takhle funguje princip virového onemocnění, a pokud chceme zastavit šíření, musíme být rychlejší a zodpovědnější. Věřím, že se nám postupně podaří regulovat nálož viru v jihočeské populaci i díky testování v podnicích a podnikům se snažíme maximálně vycházet vstříc a radit jim. To je nyní naše hlavní poslání, protože otestovat smysluplně takovou masu lidí v řádu dnů není logisticky nic jednoduchého. Ale je to životně nutné. My naše data uvádíme i proto, aby si lidé uvědomili, jak důležité je v těchto dnech nelhat si, jak důležité je nechat se testovat a případně – byť je to nepříjemné vystoupení z komfortní zóny - skutečně dodržovat omezení daná izolací nebo karanténou. Je to věc osobního přístupu každého z nás,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 8 184 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 702 na Českobudějovicku, 1 611 na Jindřichohradecku, 1 449 na Písecku, 1 459 na Táborsku, 900 na Strakonicku, 602 na Českokrumlovsku a 461 na Prachaticku. 1 115 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 186 524 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo 3 277 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 48 na celkových 13 497,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve středu večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 35 869 žen a 32 221 mužů. Z celkových 68 090 dosud potvrzených případů je 19 820 z Českobudějovicka, 11 228 z Táborska, 10 865 z Jindřichohradecka, 8 567 z Písecka, 7 329 ze Strakonicka, 5 295 z Českokrumlovska a 4 986 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 6 314 dětí ve věku do 14 let, z toho celkem 1 228 do čtyř a 2 329 od čtyř do devíti let. 6 524 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 8 828 do kategorie 25 až 34 let, 11 697 do kategorie 35 až 44 let, 13 133 případů do kategorie 45 až 54 let a 9 699 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 11 895 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Kam na testy

Pokračuje dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Počet odběrových míst a jejich provozní doba se mohou měnit, je proto třeba sledovat webové stránky jihočeských nemocnic nebo Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/. Vedle běžného provozu je pro testování mimořádně otevřeno odběrové místo laboratoří Aeskulab na Senovážném náměstí v Č. Budějovicích každou neděli v době od 8 do 11 hodin. Nutná je rezervace na adrese: rezervace.aeskulab.cz.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje