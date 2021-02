???? Po ránu dobré zprávy: Povinné testování pendlerů dojíždějících do Rakouska se zatím odkládá ❗️ Naše jednání na toto téma tak mohou pokračovat. Od 1. února proto zůstávají podmínky stejné - testy pro Čechy pravidelně dojíždějící do práce nebo do školy nejsou nutné ?

„Je v tom chaos,“ konstatoval František Brabec z Kaplice, který dojíždí za prací do rakouského Lince sedm let a poslední dobou denně. „Nevěděl jsem, co a jak si budu muset v neděli vyřizovat. Zjistil jsem, že se za účelem testování otevře nemocnice, ale bůhví, jestli bychom se vůbec dostali na řadu. Teď jsem ale slyšel, že povinnost testů pro pendlery při vjezdu do Rakouska naštěstí zase padla, tak jsem rád. Jinak bych se zřejmě nechal testovat až v Rakousku, kde dělají výtěr z krku. Odebírání přes nos mi přijde dost drastické.“

Petr Marek z Chlumu u Třeboně jezdí denně do rakouského Schandachenu, kde pracuje jako truhlář. Do Rakouska jezdil z Chlumu přes Staňkov. „Zavřeli malé přechody, tak to musíme objíždět. Celkově je to takové znepříjemnění situace. Teď musíme s kolegou přes Novou Bystřici, je to dál. Jestli budeme muset mít negativní test od pondělí, tak to může být pro někoho problém,“ uvažoval. Sám byl covid pozitivní na Vánoce. „Dnes jsem se dozvěděl, že když jsem byl již pozitivní, tak tři měsíce test potřebovat nebudu. Takže bych musel mít jen potvrzení od lékaře, že jsem covid prodělal. Ale zasáhlo by to třeba kolegu, se kterým jezdím. Informace je to pro mě docela nová, takže nevím k pátku nic konkrétního,“ uzavřel pendler.

„Otevřeli jsme další možnost testování pro pendlery v nemocnicích, protože nyní už se to týkalo dvou zemí a viděli jsme, co to dělalo minulý týden na hranicích s Německem, zejména na Karlovarsku,“ vysvětluje hejtman Martin Kuba.

„Chtěli jsme být připraveni a v prvních dnech pomoci, aby se to neopakovalo. Je to úplně normálně lidsky pochopitelné.“ Pomoc s testováním pendlerů v nemocnicích se měla týkat hlavně této neděle. „K tomu je ale třeba říci, že Rakousko nám dávalo najevo, že bude mít 120 testovacích míst na svém území, do kterých lidé mohou přejet a otestovat se volně tam. Není možné, aby zdravotníci v Česku měli do nekonečna služby sedm dní v týdnu 12 hodin denně. Nejsou to roboti. My na to lidi prostě nemáme. Myslím, že to musí být každému jasné.“ Rakousko se však náhle rozhodlo testování pendlerů odložit. „Rakušané termín oddálili o týden, ale lidé se zaregistrovali, takže už to rušit nebudeme,“ dodal Martin Kuba. „Bohužel to však nesplní ten efekt, který jsme tím sledovali.“ Například v krajské nemocnici byly termíny pro testování pendlerů plné během dvou hodin.