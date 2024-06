V polovině června se pendolino pohybovalo na trati Praha – České Budějovice, denní rychlostní jízdy absolvovalo z Votic do Sudoměřic u Tábora a noční pak z Tábora do Veselí nad Lužnicí. V měřených úsecích svištělo až 200kilometrovou rychlostí v hodině. Naplňují se tak požadavky EU a jezdit by na jihu Čech mohlo už od letošního prosince.

Co pendolino je a co může pasažérům kromě rychlosti a komfortu přinést? „Pendolino znamená italsky kyvadlo, tyto naklápěcí jednotky měly jezdit mezi Berlínem, Prahou a Vídní, ale nedostaly povolení od Eisenbahn Bundes v Německu a Drážního úřadu v Čechách,“ zmiňuje s tím, že proto jezdí do současnosti mezi Prahou a Ostravou.

Klasické přejezdy i úprava tratě

Problém je v tom, že do rychlosti 160 km/h mohou být úrovňové přejezdy se závorami. „Při vyšší rychlosti souprav musí být na trati mimoúrovňové křížení, většinou nadjezdy, protože střet s autem ve vyšších rychlosti by měl katastrofální následky,“ vysvětluje Štancl.

Na trati Praha - České Budějovice jsou zatím dva úseky bez přejezdů vhodné pro rychlovlaky (Votice – Sudoměřice u Tábora, Doubí u Tábora – Veselí nad Lužnicí). „Třetí se má stavět mezi stanicemi Nemanice a Ševětín na Českobudějovicku,“ dodává.

Pendolino na Táborsku:

Pendolino se pohybuje v rámci testování Správy železnic na Táborsku.

„Pokud jede vlak rychle vzniká odstředivá síla, která působí problémy cestujícím,“ vysvětluje muž, který má zaměstnání a železnici současně jako velký koníček. Nepříjemnému efektu z jízdy lze zabránit dvěma opatřeními. „Buď se musí stará trať zbourat a narovnat, aby zatáčky nedělaly problémy, nebo se vlak musí naklápět proti odstředivé síle, aby cestující měli pohodlí i při vyšších rychlostech,“ konstatuje Marcel Štancl.

Dosud vlak mezi Prahou a Českými Budějovicemi urazil vzdálenost asi 160 kilometrů za tři hodiny. „To byla katastrofa, proto se trať modernizovala, aby byla dvojkolejná a pokud možno přímá. Realita ale ukázala, že koleje všude narovnat nepůjdou,“ naznačuje s tím, že proto všude stále platí maximální rychlost 160 km/h.

Příští rok pendolino pro širokou veřejnost

Praxe tak ukázala, že pokud v uvedených lokalitách chceme veřejnou dopravou jezdit rychleji, je nutné využívat naklápěcí jednotky. „Testy dopadly dobře a snad od prosince si to budou moci vyzkoušet i první cestující,“ doufá návěstní technik.

Proč má podle něj význam vyměnit osobní automobil za železnici? „Lze nad tím uvažovat v mnoha směrech. Napadá mě dovolená u Jadranského moře bez nutnosti řídit. Podobné pendolino jako mají České dráhy vlastní i slovinské železnice. Nasazují je například mezi stanicemi Maribor – Lublaň – Koper, kde už je to jen kousek do chorvatského Rijeka, na poloostrov Pula a další letoviska,“ přibližuje.

Podle Štancla to není tak dávno, co RegioJet (Student Agency) provozoval také přímý spoj Praha – Split, který se těšil oblibě cestujících. „Jen to mělo pár háčků, vydělávalo se jen v sezoně a na provoz nebyly dotace. Logicky tak začal jezdit na objednávku z Prahy na Ukrajinu přes polskou Přemyšl, kde je jistý celoroční provoz,“ uzavírá Marcel Štancl.