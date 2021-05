Výstava tematicky propojí Galerii U Radnice s novým výstavním prostorem v bývalém augustiniánském klášteře. Návštěvníci budou mít možnost porovnat starší díla se současnou tvorbou. Můžete se těšit nejen na obrazy a kresby (Galerie U Radnice), ale i na grafiku a malbu na hedvábí a porcelán (Galerie Ambit).

Prostory obou galerií dokonale zapadají do Teodorova záměru. Nejde jen o souznění starších a současných děl. K propojení dochází i mezi různými technikami a formáty. Doteky času působí na návštěvníka stejně jako na umělce. „Co je to obraz? Je to okamžik prožitku v určitém čase. A když si prohlížím jakýkoli svůj obraz, automaticky se dostanu do doby, kdy jsem ho tvořil,“ vysvětluje Buzu, co se ukrývá pod názvem výstavy.

Výstava Doteky času: 6. května – 22. července 2021Výstava se koná pod záštitou J. E. Alexandru Codreanu, velvyslance Moldavské Republiky v České Republice

Teodor Buzu pomocí štětce vypravuje životní příběhy se všemi svými nádhernými variacemi, radostnými i méně radostnými. Jakoby chtěl svými obrazy vyjadřovat hudbu, která pohladí, osvobozuje a nechává myšlenky volně plynout. Ostře ohraničená svatozář, jak ji zobrazovali staří mistři, se znovu vrací v jasném lesku obrazů a záchvěvech barev. Obrazy, ve kterých se kromě jiného objevují i biblické náměty, vytvářejí obrazové prostory v zářící barevnosti. „Umění by mělo otevírat nové cesty, mělo by pomáhat člověku žít,“ říká Teodor Buzu a dodává, že se současné výtvarné umění v reflexi situace ve společnosti příliš podřizuje vkusu většiny.

Buzu se nevyjadřuje přímo. Mnohé z jeho obrazů jsou na rozhraní mezi konkrétním ztvárněním a abstraktní interpretací. Vytváří prostor naplněný zkušeností. Intenzivní, bezprostřední, přímý, subtilní, živý a rytmický: to jsou adjektiva, která divákovi stanou v mysli při pohledu na velkoformátové akvarely, jejichž umění dovedl k dokonalosti.

Výtvarník se vzdaluje každému teoretickému začlenění nebo nastaveným šablonám. Přišel na svět v Besarábii a svět mu vyšel vstříc „Umění se nedělí na východní a západní, ale na dobré a špatné,“ míní tento černovlasý velikán majestátního vzezření. Umění je východiskem bezprostřednosti života a tu je nutné bezprostředně vypravovat. To je úlohou malířské poezie Teodora Buzu.

Vzhledem k současným opatřením je výstava zatím plánovaná bez vernisáže. Také doprovodný kulturní program se bude odvíjet od dalšího vývoje epidemické situace. Těšit se však můžete na nový cyklus obrazů, kterým dala vzniknout právě tato divná doba.