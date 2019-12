Na XIII. ročníku uznávané mezinárodní přehlídky byl podle kurátorky Novohradského muzea a galerie v Lučenci Andrey Neméth Bozó mezinárodní porotou nominován na hlavní cenu za dva akvarely: Klidné ráno a Vodopády. „Porota především ocenila zvládnutí techniky na vysoké úrovni spojené s virtuozitou v tvorbě kompozice a souhru barev,“ objasnila.

UMĚLECKÝ VÝVOJ

V jeho dílech navíc porota ve složení profesor Ľudovít Hološka z Akademie umění v Banské Bystrici, historičky umění Diana Burgundi, Kinga Szabóová, zasloužilý umělec Péter Földi a výtvarný umělec Dušan Krnáč pozoruje postupný vývoj.

Trianále akvarelu se ve slovenském Lučenci koná jednou za tři roky. Teodor Buzu se letos zúčastnil již podeváté. Podařilo se mu obstát v konkurenci 43 autorů z Čech, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny i Srbska a přihlášených 109 děl.

KRÁLOVNA MALBY

Jak prozradil sám umělec, technice se věnuje přes polovinu života. „Akvarel je výsostná královna malby. Jako náročná milostnice, kterou nezvládne každý. Nelze se schovávat za laciné efekty, malovat musí člověk čistý a pokorný. Tam, kde končí rozum, začíná akvarel,“ vysvětlil novopečený vítěz, který se již těší na vernisáž.

Vítězné obrazy jsou už na cestě, protože instalace vybraných 80 prací začíná již v pondělí. Zahájení výstavy je ve čtvrtek 12. prosince a potrvá do konce ledna.

Podle českého malíře, kreslíře a grafika Jiřího Kornatovského se jeho umělecké období nachází ve fázi šťastné tvorby. „Kvalitu jeho práce potvrzuje řada mezinárodních ocenění na prestižních výtvarných soutěžích nebo obdržení státního řádu Comandor,“ shrnul.

NÁPOVĚDA ZE ZÁHROBÍ

Teodor Buzu vybral konkrétní dva akvarely díky nedávno zesnulému básníkovi Lumírovi Slabému. „Asi to bylo od něj nějaké znamení, jsou to ilustrace do jeho poslední knihy veršů V prostoru nad hvězdami, která vyjde na jaře,“ upozornil.

* Trienále akvarelu v Lučenci je mezinárodní soutěžní přehlídka současné akvarelové tvorby, kterou Novohradské muzeum a galerie pořádá od roku 1983 pravidelně každé tři roky. Dosud se ho zúčastnilo 327 výtvarníků ze Slovenska, České republiky, Maďarska, ale i z jiných evropských a neevropských států (Polsko, Rakousko, Německo, Holandsko, Srbsko, Ukrajina, Rumunsko, Švédsko, Izrael, Indie a Japonsko) – mnozí z nich jsou vícenásobnými účastníky.



* Cílem Trienále akvarelu je mapovat a prezentovat díla, která jsou vytvořená tradiční výtvarnou technikou, přinášejí nové způsoby jejího využití a zároveň podporují zájem o akvarelovou malbu u současných autorů.



* Díla vybraná mezinárodní odbornou porotou jsou prezentovány na výstavě v Novohradském muzeu a galerii. Ke každému ročníku je vydáván katalog. Díky organizaci Trienále akvarelu si Novohradské muzeum a galerie rozšiřuje sbírku současné akvarelové tvorby o nová díla, v současnosti čítá na 500 akvarelů.