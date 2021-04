Hygienici v Jihočeském kraji zaznamenali v průběhu pondělního večera a úterý 282 potvrzených případů SARS-CoV-2. To bylo o 97 více než v úterý po velikonočním víkendu. Kumulativní počet diagnostikovaných se zvýšil na 91 835 případů.

Aktuálně pozitivních je po dalším poklesu o 351 případů nyní 6 628 Jihočechů. Počet vyléčených osob se opět celkem výrazně navýšil o 618 případů. Dohlášeno dnes bylo 15 případů úmrtí, v kraji tak bylo dosud potvrzeno 1 535 úmrtí s COVID-19. V pondělí a v úterý přijaly laboratoře v regionu 1030 suspektních vzorků k PCR vyšetření. K nemocným přibylo 151 mužů a 131 žen. Nejvíce případů na Českobudějovicku (100), na Táborsku (57) a Jindřichohradecku (55), dále na Prachaticku (34), Českokrumlovsku (20), Písecku (10 a na Strakonicku (6).

„Ve statistikách za posledních 24 hodin opět přibylo vyléčených Jihočechů a to o 618, aktuální stav tak poklesl o 351 na 6 628 aktuálně pozitivních obyvatel našeho kraje. To je stav, který jsme kvůli březnové vlně měli letos naposledy k 25. únoru. Co se týče zjištění k dnešním případům, v pětaosmdesáti došlo k přenosu v rodině a přibližně v desítce na pracovišti. Je dobře, že se díky očkování daří snižovat přenosy v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnictví, dnes evidujeme dva případy v sociálních službách, jeden ve zdravotnictví a jeden ve školském prostředí. Nemáme dnes opět hlášen žádný import ze zahraničí,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 6 628 aktivních případů je jich 2 184 na Českobudějovicku, 1 180 na Táborsku, 1 033 na Jindřichohradecku, 683 na Písecku, 487 na Strakonicku, 596 na Českokrumlovsku a 465 na Prachaticku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji od začátku pandemie indikováno celkem 229 820 osob pro PCR vyšetření, za včerejší a dnešní den přibylo 1030 suspektních případů. Vyšetřeno dosud bylo i 14 391 samoplátců. Počet karantén se snížil na 1966, dohlášeno bylo 15 případů úmrtí s onemocněním COVID-19,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle dat KHS bylo od začátku pandemie k úterku na jihu Čech pozitivních 47 711 žen a 44 124 mužů. Z celkových 91 835 dosud potvrzených případů je 26 162 z Českobudějovicka, 15 147 z Jindřichohradecka, 15 191 z Táborska, 11 593 z Písecka, 10 035 ze Strakonicka, 7 330 z Českokrumlovska a 6 377 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo kumulativně 9 166 dětí ve věku do 14 let, z toho 1 910 ve věku do čtyř, 3 346 od pěti do devíti let, a 3 910 ve věku od deseti do čtrnácti let. Celkem 8 916 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, z toho 4 135 do kategorie 15 – 19 let a 4 781 do kategorie 20 – 24 let. Dalších 12 028 pozitivních patří do kategorie 25 až 34 let, 15 492 do kategorie 35 až 44 let, nejvíce, 17 608 případů, do kategorie 45 až 54 let, a 13 120 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 15 505 pozitivních patří do nejohroženější věkové skupiny 65+, z toho 8 579 do kategorie 65 – 74 let a 6 926 pozitivních seniorů je starších 75 let.