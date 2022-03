V případě, že Česká republika vyhlásí vyšší stupeň bezpečnostního ohrožení, jsou tak podle Rouse společnosti Skupiny ČEZ připraveny neprodleně reagovat svoláním krizového štábu a přijetím dalších nezbytných bezpečnostních opatření.

Tajné informace

Pokud by hrozil jakýkoliv útok ze vzduchu nebo země, mají stanoveny konkrétní postupy i opatření, které by přijali. „Samozřejmě, že by záleželo na konkrétní situaci a na její vývoj by společnost ČEZ odpovídajícím způsobem reagovala. Jak konkrétně nechci v této chvíli specifikovat,“ zmínil s tím, že jednou z typických vlastností bezpečnostních opatření je, že jsou neveřejná, nebo v některých případech i utajovaná. „Ale všichni věříme, že mimořádná bezpečnostní opatření na našich elektrárnách nebudeme muset přijímat,“ dodal Daniel Rous.

VIDEO: Raketový pluk napadli útočníci, proti vojákům ale neměli šanci

Na ochraně jaderných elektráren se vedle řady útvarů zabezpečení a ochrany provozovatele a nasmlouvané bezpečnostní agentury významně podílí i bezpečnostní složky státu. „Naše jaderné elektrárny jsou to, čemu se říká „hard target“. Jinými slovy jsou od počátku projektované a budované tak, že disponují celou řadou fyzických bariér a dalších bezpečnostních prvků tak, aby byly na útok i na eliminaci následků útoku co nejlépe připraveny. Technická opatření doplňují propracovaná a průběžně zdokonalovaná opatření procesní a organizační,“ upozornil ředitel útvaru ochrany.

Každé dva roky se na Temelíně koná cvičení Safeguard, při kterém se prověřuje součinnost provozovatele, armády, policie i bezpečnostní agentury. „Tato cvičení jsou organizována na úrovni Armády ČR a orgánů státní a veřejné správy. Smyslem je nastavit a reálně vyzkoušet například to, kde budou mít vojáci zázemí, zda materiál, který budou využívat při budování kontrolních stanovišť, odpovídá jejich potřebám, zda řízení a koordinace všech složek podílejících se na ochraně elektrárny jsou nastaveny správně,“ popsal Rous.

Mají natrénováno

Poslední takové taktické cvičení se uskutečnilo v roce 2019. V okolí Jaderné elektrárny Temelín (JETE) tehdy od středy 20. do pátku 22. března cvičilo ochranu a odvrácení teroristického útoku ze vzduchu a monitoring nepřítele celkem 300 vojáků, policistů, zástupců ČEZ a ČEPS. Účastnil se také 25. protiletadlový raketový pluk ze Strakonic, dvě roty aktivních záloh z Českých Budějovic a Pardubic, vojenští policisté a speciální policejní zásahová jednotka.

Jak tehdy informoval mluvčí Krajského vojenského velitelství České Budějovice Miroslav Lyga, celkem na místě operovalo 110 záložníků z Pardubického a Jihočeského kraje. „Bylo to poprvé v historii cvičení, kdy se na ochraně Jaderné elektrárny Temelín podílely dvě roty ze dvou různých krajů. Vojáci zřídili dvě kontrolně propouštěcí místa na účelových komunikacích směřujících do elektrárny a ochranu prvku kritické infrastruktury státu cvičili také u rozvodné stanice Kočín,“ shrnul.

K elektrárně přivezli svou techniku také strakoničtí vojáci, podle mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku Jany Samcové šlo například o zařízení pro odpalování raket, radar pro vyhledávání a zaměřování vzdušných cílů či komunikační systémy pro velení a řízení palby.

Taktické cvičení Tomegas 2019

„Hlavním úkolem našich vojáků je chránit vzdušný prostor. V okamžiku, kdy je aktivován Národní posilový systém protivzdušné obrany České republiky, se přesouváme k elektrárně. Během cvičení Safeguard trénujeme zaujetí postavení, odvrácení útoku ze vzduchu i komunikaci s ostatními složkami,“ vysvětlila tisková mluvčí.

Při JETE funguje i speciální policejní jednotka. „Do cvičení se velmi aktivně zapojuje naše speciální zásahová jednotka, kterou doplňují policisté eskortního oddělení. Novinkou v roce 2019 byl i jistý prvek sledování. V rozehře cvičení totiž měla roli i služba kriminální policie,“ dodal policejní mluvčí Jiří Matzner.

Přísně střežený objekt

Taktického cvičení se podle mluvčího JETE Marka Svitáka účastní také kompletně celá ostraha a bezpečnostní opatření přijímá i havarijní štáb elektrárny. Už v základním režimu patří Temelín k nejpřísněji střeženým subjektům v zemi. Má vlastní systém fyzické ochrany, který zahrnuje technické a organizační bariéry a několik desítek pracovníků bezpečnostní agentury.

Trénovali obranu Temelína

Vedle toho se na ochraně elektrárny nepřetržitě podílí policie i armáda. „Pokud by vláda vyhlásila mimořádná bezpečnostní opatření, tak by se celý systém ještě zpřísnil. A tuto spolupráci právě prověřují podobná cvičení,“ uzavřel Sviták.