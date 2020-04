Podrobnosti sdělil jednatel TST Michal Polanecký. „Pokud se nezmění situace s koronavirem k horšímu, uvolníme všechna přijatá opatření od pondělí 4. května, tedy otevřeme WC, kancelář parkovišť, správu hřbitovů a útulek pro nalezené psy a kočky,“ uvedl Michal Polanecký.

S otevřením však budou spojena hygienická opatření odpovídající aktuální situaci. „Pro provozy máme k dispozici dezinfekce i respirátory typu FFP2 zvláště pro seniorské zaměstnance obsluhujících veřejné toalety,“ zdůraznil jednatel.

Co se týče bezplatného parkování v systému placených parkovišť, tento stav zatím platí do čtvrtka 30. dubna. „Uvidíme, co se bude dít dále. Zastáváme názor, že by mělo brzy nastat opětovné zpoplatnění i z důvodu otevírání provozoven a potřeby řešit obrátkovost vozidel v ulicích,“ míní Michal Polanecký.