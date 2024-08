Podle jeho vyjádření většinou po městě a přilehlém okolí platí sazba 40 Kč/km s nástupní sazbou v rozmezí 30 až 40Kč, mimo město na delší vzdálenosti 35Kč/km. „Samozřejmě vždy záleží na vzdálenosti, na delší vzdálenosti a větší přepravy lze cenu i smluvně snížit. Jezdíme převážně v okrese, ale jízdy například do Prahy, Jindřichova Hradce i Českých Budějovic jsou poměrně běžné. Byli jsme i například v pohraničí Rakouska, Polsku či Slovensku,“ popsal Suchý.

Deník oslovil několik provozovatelů tohoto řemesla, bohužel do uzávěrky vydání reagoval pouze zástupce Taxi 4 You, David Suchý. I tak přinesl zajímavý pohled na toto nelehké řemeslo, které je v dnešním době nedoceněné a provozované 24 hodin denně dle přání zákazníka.

Konkurence v Táboře je poměrně veliká. „Zejména o víkendech a při akcích je ve městě spousty vozidel těch, kteří provozují taxislužbu „při práci“ nebo jako přivýdělek, bohužel ne vždy jsou jejich ceny shodné s ceníkem, který uvádějí a vozidla nesplňují určité standardy,“ podotkl.

Společnost Taxi 4 You se dle jeho slov snaží držet standart vozového parku na určité úrovni a splňovat všechny náležitosti, co by měla taxislužba mít. „To se týká pojištění přepravovaných osob a zavazadel, pravidelného školení řidičů a podobně. Alternativní taxislužby zde naštěstí nemáme,“ dodal David Suchý.

Stojí většinou u nádraží, jinde to není možné

Taxi je možné objednat nonstop telefonicky nebo přes objednávkový formulář na jejich webu. „Naše vozy jsou nonstop k dispozici na telefonu, případně na stanovišti u autobusového nádraží (naproti pekařství DéKáčko). Jiné stanoviště bychom rádi využívali také, ale bohužel radní města Tábora jsou proti, a veškerá snaha o zřízení stanovišť pro taxi je z jejich strany zamítnuta,“ uvedl.

Stanoviště pro taxi u hotelu Palcát, které je pouze od 18 do 6 hodin, je prý vždy obsazeno civilními vozidly. „Město s tím nemá snahu něco dělat, další stanoviště u Kotnovské brány není využíváno, protože zde není pohyb lidí,“ vysvětlil.

Osobně prý jednal o využití parkovacích ploch města v centru u radnice, s vizí v pracovní hodiny vozidla města, večer vozidla taxi. „Což je za mě rozumné využití parkovacích míst i přes noc, kdy na náměstí je velká poptávka po taxi. Bohužel postavení města k celé záležitosti je takové, že městská policie pokutuje a vyhazuje vozidla čekající na zákazníky, kteří si vozidlo objednali,“ podotkl David Suchý s tím, že v praxi to bývá tak, že než lidé například v nějaké restauraci zaplatí a než se dostanou k autu, což trvá obvykle až 15 minut, jsou čekající vozidla taxi ze Starého města vyhozena.

Samozřejmě jsou silné a slabé dny, období. „Když jsou velké akce jako Mighty Sounds, Footfest, Táborské slavnosti a jiné, tak jsou tržby vyšší, ale ve výsledku se to kompenzuje s obdobím, kdy jsou tržby extrémně nízké,“ naznačil.

Vozí slavné kapely i sólisty

Ve vozech Taxi 4 You nechyběly ani slavné osobnosti. „Vezli jsme jich spousty, ale rád bych zmínil třeba známou klavíristku Rachel Skleničkovou, s kterou se setkávají naši řidiči i já často. Dále šlo například o Martina Rouse (alias Marty Bianco, pozn. red. známý pražský rocker) či Micka Svobodu (baskytarista kapely GPS). Co vím i od řidičů, tak v poslední době vezli členy skupin Queenie, nebo Cocotte Minute. Máme i objednávky od dalších známých tváří, ale ty raději nechám v tajnosti,“ uvedl Suchý.

V nabídce mají i tzv. Drink servis, což je odvoz klienta i s jeho vozem. „Dále bych rád zmínil možnost platby kartou, na objednávku připravíme do vozu i dětskou sedačku,“ zmínil výhody.

Další poměrně žádanou službou jsou i ženy za volantem. „Jsou zákaznice, pro které je řidička velké plus. Dále nabízíme kompletní zařízení dopravy na firemních akcích, oslavách, svatbách a podobných událostech,“ vyjmenoval závěrem David Suchý s tím, že Taxi 4 You aktuálně disponuje vozovým parkem se šesti auty s kapacitou od jedné do čtyř osob a jedním pro až 8 lidí.