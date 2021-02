Jména vybrali příznivci ZOO Tábor, jejich navrhovatelé dostanou roční vstupenku do zoo, zajímavou knížku a unikátní možnost si „své“ mládě nakrmit.

„Možnost vybrat jméno nové samičce a samečkovi využilo opravdu mnoho lidí, návrhů se sešlo 718. Každý, kdo nám nějaké jméno navrhl, od nás dostane drobnou odměnu. V nejbližší době všechny budeme kontaktovat s bližšími informacemi o předání odměn,“ říká mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka a dodává, že autoři vybraných jmen si své ceny užijí až po otevření zoologických zahrad pro veřejnost.

„V Evropské plemenné knize máme přidělenu právě tuto slabiku odkazující na město, kde sídlíme. Ostatně první odchovaný sameček, kterého jsme loni převezli do nově zřízené velkoplošné rezervace u Rokycan, hrdě nese jméno Tábor. Další mláďata se jmenují Tara, Taran a Taura. K nim nyní přibyla Tatranka s Tajfunem,“ vysvětluje výběr jmen začínajících na stejnou slabiku mluvčí Sušanka.

Zoologická zahrada v Táboře se reintrodukci zubra evropského, tedy jeho návratu do přírody, věnuje od roku 2016, kdy nejprve v květnu přivezla čtyři samice takzvané nížinné linie zubra evropského. Do nového výběhu v táborské zoo byly na začátku května roku 2016 vypuštěny dvě zubří samice, tehdy téměř dvouletá Usjana a čtyřletá Uselina, které byly přivezeny z německého soukromého chovu v Usedomu. Krátce poté byly do zoo transportovány další dvě mladé samice narozené v roce 2015 – Norisa a Norma – z norimberské zoo. Tyto samice na konci téhož roku doplnil chovný samec Poczekaj, který 22. listopadu přicestoval z polských Niepolomic.

„Program reintrodukce, tedy zpětného návratu, zubra evropského do české přírody je jedním z klíčových programů zoologické zahrady Tábor, jejímž hlavním posláním je ochrana ohrožených druhů zvířat. Chceme u nás pravidelně odchovávat mláďata, která budou vhodná k vypouštění do přírodních rezervací, jak u nás v Česku, tak i v Evropě. K dnešnímu dni jsme už odchovali celkem šest mláďat,“ říká ředitel ZOO Tábor Evžen Korec.

První zvířata by měla z Tábora odjet také letos. Zubřice Tara a Norisa rozšíří stádo v přírodní rezervaci u středočeských Milovic. To samice Karla zamíří dále. Nový domov nalezne buď ve Španělsku, nebo v Srbsku. O definitivním místu jejího nového domova se rozhodne v nejbližších týdnech. Přiblížit program reintrodukce zubra evropského má také nově spuštěný web www.zazubra.cz, kde zájemci získají veškeré informace o tomto majestátním tvorovi i jeho záchraně před vyhubením. Zakoupením unikátních suvenýrů pak mohou podpořit jednak celý program návratu zubra do přírody nebo i jednotlivé transporty, které jsou organizačně i finančně velmi nákladné.

Zubr evropský, jedno z největších zvířat, která kdy žila na našem území, je o něco menším příbuzným severoamerického bizona. Zubr býval po staletí přirozeným vládcem lesů na území českých zemí, dokud ho v raném novověku člověk nevyhubil. Jen díky systematické mezinárodní spolupráci soukromých chovatelů a zoologických zahrad se podařilo největší suchozemské obratlovce Evropy zachránit. Na přítomnost zubrů na našem území dodnes upomínají i místní názvy některých českých obcí i erby šlechtických rodů.

Nová mláďata zubra evropského, stejně jako jakékoliv jiné zvíře z táborské zoo, může každý podpořit jejich adopcí. Kromě volného vstupu získají adoptivní rodiče a sponzoři spoustu dalších dárků a benefitů. Stačí se podívat na web ZOO Tábor www.zootabor.eu, kde zájemci naleznou všechny potřebné informace.