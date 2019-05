V pátek a v sobotu se závodilo v pražské sportovní hale Slavia, kde se konalo postupové kolo tanečních formací juniorů a hlavní věkové kategorie pod názvem Czech Dance Masters – Zemské kolo Čechy, které také bývá tanečníky nazýváno jako Mistrovství Čech streetových formací.

V neděli se konalo v pražské sportovní hale Sokol Vinohrady postupové kolo tanečních formací dětí pod názvem Czech Dance Masters – Zemské kolo Čechy.

Na tyto soutěže postoupily nejlepší formace ze 6 českých regionálních kvalifikací, včetně Jihočeského regionu.

V pátek soutěžily všechny juniorské formace a město Tábor reprezentovaly z TŠ Atak formace:

1) III. liga street formace junioři, choreografie „Bad Tic Boys Tac“, choreograf: Pitkin, Andyboj; 9. místo (z 28 formací).

V této kategorii tancují naši junioři B. Tento juniorský team již tancuje velmi solidně a sbírá potřebné zkušenosti. Vždyť také mnozí tanečníci mohou v příštím roce posílit naše juniorské Ačko. Celý team tancoval od prvního kola velmi vyrovnaně, ovšem s malými chybami. Prošli tak do finále.

2) II. liga street formace junioři, choreografie „Mňau“, choreograf: Pitkin, Andyboj; 10. místo (ze 33 formací).

Juniorská II. liga je obvykle velmi těžká, letos se ale ještě více zvedla. Početně i výkonnostně. Už 33 nejlepších českých juniorských formací II. streetové ligy budí respekt. Ačkoliv náš elitní juniorský team tancoval skvěle, nechyboval a zkušeně si užíval soutěž, vybojoval „pouze“ 10. semifinálové místo. Již dlouho jsme se nesetkali s tak kvalitní konkurencí. Bohužel po několika letech nepodíváme s tímto teamem na MČR BeatStreet do Brna.

3) III. liga malé street dance formace junioři, choreografie „Love it“, choreograf: Katka Šímová; 15. místo (ze 17 formací).

Tento juniorský hobby team tancuje při ZŠ Choustník a zatím sbírá potřebné zkušenosti. Vždyť také holky tancují jen několik měsíců. Jejich výkon stačil na 15. semifinálové místo.

4) III. liga malé street dance formace junioři, choreografie „Sugar babe“, choreograf: Katka Šímová; 16. místo (ze 17 formací).

Tento juniorský hobby team tancuje při ZŠ Tučapy a zatím také sbírá potřebné zkušenosti. Určitě si děvčata zaslouží pochvalu, neboť svou choreografii od regionu velmi zlepšily a srovnaly tak výkonnost s tanečnicemi z Choustníka.

V sobotu soutěžily všechny hlavní věkové kategorie a město Tábor reprezentovala z TŠ Atak formace:

5) II. liga street formace hlavní věkové kategorie, choreografie „Cenzura“, choreograf: Pitkin, Andyboj; 1. místo (ze 24 formací).

Je to zatím nejlepší výsledek celé taneční školy, který přiblížil naše hlavní tanečníky k nejvyšší streetové extralize. Choreografie Cenzura není pro Atak typická. Choreografové prostě dostali nápad a vyzkoušeli něco jiného. A vyplatilo se. Hlavní Áčko Ataku tancovalo bez chyb, užívalo si soutěž a postupovalo ve vyrovnané soutěži do semifinále a pak do finále. Tentokráte jsme opravdu čekali umístění mimo „bednu“. O to větší šok přišel, když přišlo zlato! Navíc s jednoznačnými známkami 1,1,1,2,2. Je to zatím nejcennější výsledek, když je nad námi už jen 10 formací české extraligy….

V neděli soutěžily všechny dětské věkové kategorie a město Tábor reprezentovaly z TŠ Atak formace:

6) III. liga street malé formace děti, choreografie„ Groovin the music´“,choreograf: Pitkin, Andyboj; 20. místo (ze 29 formací).

V této soutěžní kategorii jsme měli dětský team B, ve kterém tancují začínající děti. Je skvělé, že i tito naši tanečníci postoupili do Prahy, posbírali zkušenosti a dokázali porazit 9 formací.

7) III. liga street formace děti, choreografie „Little lovin´ “, choreograf: Pitkin, Andyboj; 4. místo (ze 25 formací).

Cenu tohoto 4. místa podtrhuje vysoký počet choreografií a kvalita konkurence. Navíc naše dětská A formace soutěžila pouze s 13 tanečníky. To je samozřejmě proti početnějším formacím handicap, ale bojovali jsme statečně a odměnou nám byl postup z 1. kola až do finále. Bohužel ve finále došlo k malé choreografické chybě, které si porota všimla. Velmi těsně tak unikla medaile, ale postupujeme v této kategorii na MČR Beat Street do Brna.

8) III. liga malé street dance formace děti, choreografie „Keep smile“, choreograf: Katka Šímová; 11.místo (z 15 formací).

Tento dětský hobby team tancuje při ZŠ Opařany a zatím sbírá potřebné zkušenosti. Vždyť také děti tancují jen několik měsíců. Jejich výkon stačil na 11. semifinálové místo.

9) III. liga malé street dance formace děti, choreografie „By the way“, choreograf: Katka Šímová; 12. místo (z 15 formací).

Tento dětský hobby team tancuje při ZŠ Dražice a zatím také sbírá potřebné zkušenosti. Obsadili hned další pořadí za dětmi z Opařan.

Na MČR Beat Street tak určitě pojedou hlavní s choreografií „Cenzura“ a děti s choreografií „Little lovin´“.

Děkuji rodičům za podporu, tanečníkům za píli a talent a trenérům za výbornou práci.

Dalibor Stano