Jak informovala trenérka Markéta Švecová, postup děvčatům v kategorii Kids zajistila choreografie Carolina, kde tančí celkem 15 dívek narozených v letech 2009 až 2012 ve věku 9 až 12 let. I děvčata v hlavní kategorii starší 15 let si vysloužila nominaci s vystoupením Wait for me please (Počkej na mě prosím).