Děti ze školní družiny a kroužku country tanců ze ZŠ Mikuláše z Husi v Táboře trénují na vánoční vystoupení v nemocnici.

Děti z kroužku country tanců trénují tři tance na vystoupení pro seniory. | Foto: Kateřina Menglerová

Už pět let, vždy na Vánoce, čarodějnice a konec školního roku navštěvují dlouhodobě nemocné staré pacienty na oddělení následné péče. Letos to bude v pondělí 9. prosince. „Přibrali jsme je k dědečkům a babičkám z G-centra, domova pro seniory, které navštěvujeme už čtrnáct let. Nikoli na Vánoce, to se tam dveře netrhnou, ale posledního dubna,“ řekla vychovatelka družiny Milada Stehlíková.