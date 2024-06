Také Tábor se stane dějištěm Olympiády dětí a mládeže

Olympiáda dětí a mládeže České republiky jsou republikové sportovní hry krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Mladým sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Letní olympijskou štafetu po Olomouckém kraji přebírají v roce 2024 jižní Čechy. Centrem Her XI. letní olympiády dětí a mládeže 2024 se od 23. do 28. června stanou České Budějovice, Tábor a Hluboká nad Vltavou.

Představení medailí a slavnostního zahájení olympijských her dětí a mládeže 2024. | Foto: Deník/ Kamil Jáša