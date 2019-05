Radě města předložili návrh, zda by bylo možné požádat o dotaci na elektromobil. Radní nápad podpořili.

Velitel táborských strážníků Petr Svoboda uvedl, že strážníci v současnosti využívají tři automobily, všechny na dieselový pohon. „Jedná se o standardní obměnu vozového parku, nikoli o jeho rozšíření,“ upřesnil, že koupě nového dieselu se jim nejeví jako příliš perspektivní. „Zároveň hledáme cestu, jak bychom ušetřili,“ okomentoval s tím, že náklady na nabíjení elektromobilu jsou minimální a kilometr tak vyjde velmi lacino.

Návratnost investice by podle jeho propočtů mohla dosahovat doby tří a půl let, byť je pořizovací cena elektromobilu zhruba 900 tisíc. Při získání dotace by byla rozpočtová bilance ještě lepší.

Podle tajemníka města Tábora Lubomíra Šrámka je třeba při koupi elektromobilu postupovat pomalu. „Se samotným oslovením firem a výběrovým řízením chceme ještě pár měsíců počkat tak, aby nám neunikla dotace, o kterou požádáme, ale zároveň abychom výrobcům dali čas, protože se velmi rychle mění úroveň těchto automobilů a každý měsíc se objevují nové typy,“ vysvětlil.

KOLA I KOLOBĚŽKY

Táborští strážníci dále využívají dvě kola a dva elektroskútry, přičemž jeden skútr mají zapůjčený od technických služeb, druhý zakoupili v roce 2011. Jízdní kola slouží pochůzkářům od roku 2004. „Zpočátku byla poměrně oblíbená. Jenže když někam strážníci jeli, tak tam často dojeli uřícení a propocení, takže to nebylo úplně dobré. Došli jsme k závěru, že Tábor není situovaný tak, aby zde kolo fungovalo jako ideální dopravní prostředek pro policisty,“ dodal velitel.

K dispozici mají také dvě koloběžky. Na nich se ale po městě neprojíždí. „Koloběžky jsme pořídili kvůli osvětovým akcím, kdy lidé chtějí vidět, jak se měří rychlost. Koloběžku může využít jak dítě, tak dospělý,“ zmínil Petr Svoboda.