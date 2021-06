Jak informoval policejní mluvčí Miroslav Doubek, policii se během tohoto období přihlásilo bezmála 20 poškozených motoristů. "Sezimovoústečtí policisté v součinnosti s táborskými kriminalisty, policisty táborského obvodního oddělení a strážníky městských policií Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí přijali ve věci řadu opatření. Na základě provedených šetření a zajištění důkazního materiálu na místech činů se jim podařilo ustanovit a koncem minulého týdne na základě souhlasu státního zastupitelství zadržet dva důvodně podezřelé mladíky," uvedl s tím, že jsou ve věku 18 a 21 let. Těm podle jeho slov na základě zajištěného důkazního materiálu nezbylo, než se k uvedené trestné činnosti přiznat.

Kriminalisté tyto pachatele obvinili hned ze tří trestných činů, a to přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. "Pachatelé majitelům způsobili nemalé starosti a souhrnnou hmotnou škodu ve výši bezmála 60 tisíc korun," vyčíslil táborský policejní mluvčí.

Bohatá trestní minulost

Vzhledem k tomu, že oba již mají za sebou trestní minulost a další bohatý seznam excesů zamíří do vazby. "Jsou uživateli drog, nemají žádný příjem a je tudíž důvodný předpoklad, že by v trestné činnosti pokračovali, proto podali kriminalisté státnímu zastupitelství podnět k návrhu na jejich vzetí do vazby," upřesnil Miroslav Doubek. O konkrétním trestu bude následně rozhodovat soud. Jsou ohroženi až tříletým trváním odnětí svobody.

Brali i drobné a cigarety

Ještě zopakoval prevenci, že auto není trezor a lidé by v něm neměli nechávat cennosti. A to ani na soukromém oploceném pozemku. A už vůbec ne v případě, kdy jej majitel neuzamkl. "Jak sami zloději přiznali, na svých nočních výpravách za ploty rodinných domů zjistili daleko více odemčených vozů. V těch nebylo co ukrást, případně jen vzali za vděk zde zanechanými cigaretami či drobnou mincí, připravenou do vozíku nákupního střediska," prozradil závěrem.