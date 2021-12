Koncem října mi volala kamarádka Majka - trubačka, že mají krásně nazkoušenou Hubertskou mši, jezdí a hrají a jestli nevím, kde by se dala ještě odehrát. To víte, že jsem věděla.

Zavolala jsem předsedovi našeho Okresního mysliveckého spolku Tábor Ing. Václavu Faladovi, zda by se mohla Hubertská mše konat v rámci OMSu. Po jeho odsouhlasení se mohlo začít s přípravou. Předseda kulturně propagační komise pan Martin Mazanec se akce ujal a termín byl stanoven na neděli 14.11.2021.

„Termín a trubače máme, to je fajn, teď dát dohromady reprezentativní místo, ostatní účinkující, pana faráře, občerstvení… „. Když jsme začali s Martinem Mazancem přemýšlet o místě mše, oba nás napadl dřevěný altán před obůrkou na Pintovce. Požádala jsem o spolupořadatelství Městské lesy a MS Slapy. V jejich honitbě se mše měla konat. Oslovila jsem Občanské sdružení Horky s prosbou o pomoc při zajištění občerstvení. S Mysliveckými trubači Tábor vystupuje již několik let plánský pěvecký sbor Harmonie, takže Ing. Stanislav Vyhnal, jednatel Správy lesů města Tábora a člen myslivecké rady, oslovil jejich uměleckého vedoucího, který souhlasil s účinkováním. zavolala jsem panu faráři P. Mgr. Grzegorzovi Źywczokovi, duchovnímu starokatolické církve, zda by mohl mši celebrovat, a na začátek listopadu jsme si smluvili rychlou pracovní schůzku.

Městské lesy připravily prostor, finské svíce, chvojí, p. Josef Šimek, šikovný řezbář z MS Slapy nám krásně vyřezal rám se stříškou pro obrázek sv. Huberta, který jsme na akci chtěli vysvětit, Občanské sdružení Horky zajistilo občerstvení. Trubači a zpěváci se na mši pod širým nebem taky moc těšili, nic nestálo v cestě.

Ve 12 hodin jsme s adepty MS Slapy připravili prostor, vyzdobili, připravili stůl na obětiny, nanosili lavice a stoly. Ve 13 hodin se začali sjíždět účinkující a pan farář a první Hubertská mše pod širým nebem začala ve 14 hodin. Prostorem se krásně nesl hlas zpěváků plánské Harmonie a Myslivečtí trubači Tábor, pod vedením umělecké vedoucí Elišky Zelenkové, krásně zatroubili B dur Hubertskou mši od Petra Vacka. Pan farář vedl hodinovou mši, na jejímž konci vysvětil obrázek sv. Huberta.

Na mši přišlo kolem 90 lidí. Účinkujících bylo kolem 50, takže se prostor celkem hezky zaplnil.

Na akci se vybralo 3.000 Kč. Shodli jsme se, že výtěžek celé akce věnujeme domácímu hospici Jordán, který se stará o onkologicky nemocné pacienty v posledním stádiu nemoci, aby mohli být ve svém domácím prostředí a se svými blízkými až do konce. Okresní dozorčí rada OMSu částku zdvojnásobila na 6.000 Kč.

Tuto částku jsme jeli předat vedení domácího hospice Jordán dne 16. 12. 2021.

Další nápad, který jsem s předsedou KPK uskutečnila, byla akce Pečeme pro zdravotníky.

Oslovila jsem MS našeho okresu a za týden myslivci na sekretariát přivezli přes 15 kg cukroví, vánočky, štrůdly, vaječné řezy a také vitamíny v podobě ovoce pro zdravotníky covidového centra. Některé spolky napsaly i krásné vzkazy, přidali jsme také jeden za OMS a celou „výslužku“ i s přáníčky zavezli v pátek 17.12. do táborské nemocnice. Zdravotnický personál byl velmi rád a nás potěšilo, že mají naši myslivci srdce na pravém místě.

V tradici Hubertské mše a pečení pro zdravotníky chceme pokračovat i v dalších letech. Podporovat potřebné organizace je fajn a ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se zapojili jak do finančních darů pro domácí hospic Jordán, tak do pečení pro táborskou nemocnici.

Jindřiška Nezvedová