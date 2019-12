Zhruba o třicet minut později je ale vyprovázel do šatny mohutný potlesk, protože své manko mimořádně nadšeným výkonem smazali a do poslední části se šlo za rovnovážného stavu 3:3. Nejprve v přesilovce pět na tři oživil naděje Jihočechů Bárta, jehož gól byl stým zásahem HC Tábor v letošní sezoně, na rozdíl jediné branky snížil Šulek a do smírné podoby dotáhl skóre Dančišin. Záhy se dostavily ještě další šance domácího celku, ale ty už zůstaly ležet ladem.

V závěrečné dvacetiminutovce našli Středočeši ztracený konec vítězného provazu. Především však měli ve svém středu fenomenálního Šafránka, který v 54. minutě zaznamenal vítězný gól a v poslední minutě při domácí hře bez brankáře zpečetil výhru Kolína svou třetí brankou v utkání.

HC TÁBOR – SC KOLÍN 3:5 (0:3, 3:0, 0:2)

Branky: 24. Bárta (Heřman, Šulek), 34. Šulek (Havran), 35. Dančišin (Havelka, Zayml) - 14. Martínek (Stehlík, Procházka), 19. Stehlík (Martínek, Procházka), 20. Šafránek (Semirád), 54. Šafránek (Jelínek), 60. Šafránek (Němec), rozhodčí: Pokorný - Klouda, Roupec, vyloučení: 7:8 - navíc Šulek (Tábor) 10 minut OT, využití: 2:2, diváků: 1100.

HC TÁBOR: Šorf (M. Novák) - Černý, Havelka, Hajič, Havran, Skočovský, Radoš, Beran - Dančišin, Bárta, Šulek - Seidl, Zayml, Heřman - Prášek, Řepík, Pejchal - Březina, Pechánek, Kadilák.

SC KOLÍN: Sejpal - Hanzl, Pýcha, Barták, Jelínek, Sladký - Zumr, Šafránek, Semirád, Stehlík, Mašín, Procházka, Němec, Malý, Kozák, Martínek.

Hodnocení asistenta trenéra HC Tábor Miloslava Čecha: „Potkaly se dva týmy, které spolu sousedí v tabulce, a byl to zápas takříkajíc o šest bodů. My se na něj důkladně připravovali, bohužel tomu první třetina vůbec neodpovídala. Z naší strany to byl absolutně jalový výkon a pro nás trenéry bylo velkým zklamáním i nasazení některých hráčů. O přestávce jsme v kabině hodně zvýšili hlas a provedli úpravy v sestavě. Ve druhé části to vedlo k výraznému zlepšení ve hře, zodpovědnějšímu přístupu i ohromnému nasazení, což jsme dokázali vyjádřit i gólově a šli jsme do šatny za nerozhodného stavu. Je jenom škoda, že jsme nestihli přidat čtvrtý gól, protože šance jsme tam ještě nějaké měli. Mužstvo bylo v tu chvíli rozjeté a věřili jsme, že půjdeme do třetí části s ještě větším nadšením a zvládneme to. Bohužel jsme tam znovu vyrobili pár nesmyslných chyb, což nás mrzí o to víc, že je dělají i naši starší hráči, a po jedné z nich dal soupeř gól na 3:4. Pak už jsme museli hrát vabank. Power play jsme nesehráli špatně a chybělo nám i trochu štěstí, ale nakonec můžeme jen pogratulovat soupeři, který u nás opět předvedl takticky vyzrálý výkon. Navíc měl samozřejmě ve svém středu Šafránka, což je naprosto rozdílový hráč.“