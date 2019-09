Město Tábor se stará nejen o zatoulané psy, ale také o kočky. Ty útulek ve Vápenné strouze přijímá od června, zatím ale šlo o zkušební provoz útulku pro kočky. Podle místostarostky Michaely Petrové byl v předchozích letech problém s tím, že druhé největší město v Jihočeském kraji nemělo svůj útulek pro kočky.

KAM S NIMI?

„Zraněné kočky se musely rozvážet po okolí po soukromých depozitářích, proto jsme se už v předminulém roce rozhodli pro rozšíření útulku,“ upřesnila místostarostka, která po předposledním zasedání rady informovala, že došlo k rozšíření smlouvy mezi městem a táborskými technickými službami právě o část týkající se kočičího útulku.

KOMU POMÁHAJÍ?

„Kočky fungují v jiném režimu než psi a v podstatě neexistuje zatoulaná kočka. Útulek bude sloužit hlavně pro koťata, zraněné kočky a pro domestikované kočky, s jejichž majitelem se něco stane. Není to ale tak, že bychom na ulici sbírali každou kočku,“ vysvětlila Michaela Petrová.

VÍC ZAMĚSTNANCŮ NENÍ TŘEBA

Jak zmínil jednatel Technických služeb Tábor Michal Polanecký, diskutovalo se také o tom, zda do útulku nebude nutné právě kvůli rozšíření služeb přijmout dalšího zaměstnance. „Byla to jedna z variant, o které bychom uvažovali, kdyby se útulek zcela naplnil psy i kočkami, ale protože využíváme sociální sítě, tak se nám docela rychle daří psy umisťovat i nacházet původní majitele. Zatím se nám díky tomu nestalo, že by nárůst počtu zvířat byl na takové úrovni, abychom museli přijmout nového zaměstnance,“ řekl jednatel.

VÝBĚH PRO PSY

Práce zde ale neskončily. Místo bývalého soukromého sběrného dvora vzniká na pozemcích v majetku města velký travnatý výběh pro psy. V současnosti je již oplocen a oset trávou. „Až bude povrch zpevněn trávou, tak tam přesuneme překážky pro agility. Plocha bude sloužit například pro socializaci psů z útulku,“ sdělil Michal Polanecký. Výběh zatím nebude přístupný veřejnosti. Náklady na vznik výběhu a rekonstrukci útulku i jeho rozšíření o část pro kočky se prozatím vyšplhaly na 2 miliony korun bez DPH a hradí je Technické služby Tábor.

Do útulku je možné přijmout až 30 psů, ale podle jednatele jich je tam obvykle pět. Koček je zde nyní kolem sedmi, místo je tu až pro 30 koček. Zvířata, která aktuálně hledají nového majitele, si můžete prohlédnout na webových stránkách útulku utulektabor.cz