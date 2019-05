Táborsko - Otevření volebních místností se na Táborsku odehrálo bez potíží. U evropských voleb se ale očekává velmi nízká účast.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

Ačkoliv se na zveřejnění výsledků letošních voleb do Evropského parlamentu bude čekat až do nedělní 23. hodiny, Táborsko by své volební okrsky mohlo mít sečtené mnohem dříve.