Tato téměř tři metráky vážící šelma totiž dostane v 11 hodin svou obvyklou nedělní porci masa, tentokrát ale poschovávanou v papundeklové maketě zvířete. A bude záležet jen na důvtipu tygra, jak rychle potravu najde a spořádá.

„Pro šelmu je to výzva. Tygr to čerstvé maso cítí, ale nevidí ho. Musí proto vynaložit větší úsilí, aby se k obvyklé porci potravy dostal, což je pro zvíře žijící v zajetí velmi užitečné rozptýlení,“ říká mluvčí táborské zoo Filip Sušanka. Připomíná, že tento víkend si mohou nejlepší školáci v zoo vybrat odměnu za své úsilí ve škole – ti, kdo se u pokladny prokáží aktuálním pololetním vysvědčením se samými jedničkami, budou mít vstup zdarma, školáci s vyznamenáním zaplatí jen poloviční vstupné. „Zvýhodněné vstupné pro nejlepší školáky poskytujeme už od pátku, akce potrvá do neděle,“ připomíná mluvčí Sušanka.

V ZOO Tábor nadále probíhá i soutěž pro děti nazvaná Zvířecí znalec. Dětští návštěvníci dostávají u pokladen kartičky se soutěžními otázkami, na které mohou najít odpovědi v areálu zahrady. Po odevzdání kartičky s odpověďmi dostanou na pokladně originální odměnu za svou píli. „Všechny kartičky se správnými odpověďmi pak budou zařazeny do slosování o zajímavé ceny, kterém výhercům pošleme poštou,“ doplňuje mluvčí táborské zoo. Soutěž trvá až do neděle 29. března.

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor patří k nejmladším zahradám v ČR. Vznikla v květnu 2015, kdy ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací a rozprodáním zvířat. Pro veřejnost byla táborská zoo otevřena o měsíc později. Vloni ji navštívilo 86 tisíc lidí. Od listopadu do března je otevřena jen o víkendech od 9:00 do 16:00 hodin, ale v době jarních prázdnin od 3. do 9. února bude otevřena každý den. Hlavním posláním zoo je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat. Aktuálně v ZOO Tábor žije více než 320 zvířat téměř 80 živočišných druhů.

Tygr ussurijský je největší kočkovitá šelma světa a patří k nejvíce ohroženým druhům zvířat. Dnes žije ve volné přírodě už jen v sibiřské tajze a na severu Číny, kde se vyskytuje už jen cca 500 posledních kusů. „Během uplynulých sto let bylo ve volné přírodě vyhubeno přes 97 procent tygrů. V současnosti žije volně méně jedinců, než je chováno v zajetí,“ říká mluvčí ZOO Tábor. V zoologických zahradách na celém světě žije asi tisícovka tygrů. Druhové jméno pochází od domoviny této šelmy kolem ruské řeky Ussuri, která je přítokem řeky Amur a tvoří státní hranici mezi Ruskem a Čínou. V přírodě se tygr ussurijský živí lovem jelení zvěře a divokých prasat, případně dokáže skolit i dospělého medvěda. V nouzi mu jako potrava poslouží také menší hlodavci a ptáci a nepohrdne ani rybami. Je totiž znamenitý plavec!