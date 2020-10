Vážení Táborští,

co s aktuálně děje ve městě Táboře při tzv. druhé vlně Covidu? Podobně jako v jiných krajích čísla nakažených rostou. Jihočeský kraj při první vlně míval spíše nejnižší počty v porovnání s ostatními kraji, dnes se pohybuje spíše mezi zasaženějšími oblastmi. Naopak v lokálních ohniscích, kde bylo hůře v průběhu léta, jsou dnes čísla příznivější. Samotné město Tábor je v absolutních číslech nyní hned za krajskou metropolí, avšak v přepočtu nakažených na 100 tis. obyvatel je celý okres až pátý v pořadí mezi regiony v kraji. Pozitivním ukazatelem je počet vyléčených, který na Táborsku dosahuje téměř tří čtvrtin aktuálně nakažených, ačkoli v jiných oblastech je to mnohdy méně než polovina.

Tolik statistika a teď ve zkratce, čím se na městě zabýváme. V prvním řadě jsme jako pracovní skupina krizového štábu v kontaktu s táborskou nemocnicí. Zprávy zatím hovoří o tom, že kapacita lůžek po vnitřní reorganizaci určitou rezervu má. Zatím vedení nemocnice trápí spíše vytvoření dětské skupiny pro zaměstnance s malými dětmi, ale tam máme možnosti pomoci městskou školou v Helsinské ulici, která je krajem jmenována jako škola pro krizové situace. A také velkorysou nabídkou paní ředitelky městské knihovny Evy Staněk, která by „dětský tábor“ ve své instituci mohla zajistit. Nemocnice by uvítala také dobrovolníky pro administrativní a úklidové práce a budeme ji v propagaci takovéhoto náboru nápomocni. Důležité je neustále navyšování kapacity pro testování v Táboře. Momentální kapacita u nemocnice je 300 odběrů denně, ale je praxí ověřeno, že lze zvládnout i více. Doporučený postup pro zájemce je volat na dvě telefonní čísla 775 863 113 a 602 758 690. Podle sdělení hlavní sestry Dany Podholové je táborská praxe taková, že po prodloužení odběrové doby jde žadatel na test nejdéle do dvou dnů, často však už druhý den.

Krajská hygienická stanice potřebuje hlavně telefonistky a telefonisty pro trasování kontaktů, protože je zavalena vzrůstajícím počtem nakažených, a ty se prostě nedají odbavit. Proč tomu tak je, když byly zhruba 4 měsíce přes léto se na tuto situaci komfortněji připravit, je otázka na jindy. Teď musíme zvládnout nynější stav. Opět díky pracovnicím městské knihovny je povedlo nabídnout pro KHS čtyři posily, další pomohou ze zavřených městských galerií a infocentra.

Při zavřených školách řešíme výdej školních obědů. Aby se strávníci nekumulovali v jídelně, pořídíme tzv. menu boxy pro odnos jídel s sebou, ale zatím jsou počty stravujících se na místě v normě. Řečí čísel se nákaza skrze školní provoz šířila ne úplně zanedbatelně, tedy současné uzavření škol smysl dává. Věříme, že dojde co nejdříve k návratu prvního stupně do školních lavic, alespoň prvních a druhých tříd. Mateřské školy zatím zůstávají otevřené.

Piklona personálu

Důležité je před virem izolovat klienty sociálních zařízení. Na personál v těchto centrech je veliký nápor a musím před ním smeknout. Zatím je i díky přehledu paní ředitelky Jaroslavy Kotalíkové situace pod kontrolou.

Postarat se budeme muset o zamezení šíření Covidu mezi lidmi bez domova. V tomto nám dává nařízení krajský štáb. Oproti jarní první vlně, kdy bylo připravené venkovní stanové městečko na hřišti Viktoria za nádražím, půjde tentokrát o vhodné vnitřní prostory, které vytipováváme.

V denním i nočním zápřahu je Městská policie. Zatím se ji až na pár vypadnuvších strážníků kvůli péči o člena rodiny nákaza bohudík vyhýbá. K dispozici je dostatek ochranných prostředků, pan velitel Petr Svoboda doobjednává dávky vitamínů, protože nevlídné venkovní prostředí odolnosti organismu nepřidá. Opět se ukazuje, jak je platná dobrá připravenost funkčního sboru strážnic a strážníků.

Město má znovu připravenou k aktivaci službu nákupu seniorům ve spolupráci s funkční sítí dobrovolníků a může ji dle vývoje situace spustit.

Pro veřejnost je jistě komplikovaná situace v zúžených úředních hodinách. Město dostalo nařízeno otevřít pouze dvakrát na pět hodin v týdnu. Má vícero budov, a ty by měly mít otevřeno v jednotnou dobu. Ale budova Tabačky patří Úřadu práce ČR, a ten otevírá pouze dopoledne. Proto je mrzuté, že je otevřeno ve zhuštěném provozu pouze dopoledne, ale snad to bude jen na pár týdnů. Navíc platnosti některých dokladů byly prodlouženy, tak prosíme, není-li to úplně nezbytné, odložte vyřizování na úřadech na později. Případně, zdali to agenda dovolí, vyřizujte své požadavky telefonicky či elektronicky.

Krizový štáb

Porady a jednání např. Rady města a krizového štábu probíhají online formou videokonference.

Sledujeme také vědecká doporučení a pro zmapování šíření viru plánujeme s Vodárenskou společností Táborsko měření jeho přítomnosti v odpadních vodách, což může být platný ukazatel jeho výskytu i životnosti.

Závěrem snad jen trocha naděje. Už víme, jak to bylo na jaře třeba s ochrannými pomůckami, kdy se při jejich nedostatku zvedla obrovská vlna aktivity místních lidí. Hlásily se dobrovolnické skupiny i jednotlivci. Silou zdravé lidské aktivity jsme se přenesli přes nejhorší. Možná to byla taková rozcvička na další krizovou situaci a třeba zase najdeme síly to společně překonat. Je jasné, že by občanům i nám ve veřejných institucích pomohla srozumitelnější komunikace od rozhodujících státních orgánů, že by bylo logické mít k dispozici přehledné plány zaváděných opatření dle statistických veličin, které lze do jisté míry matematicky předpokládat a na kterých pracují týmy odborníků. Že by bylo pro všechny přínosné vyslyšet nabídky chytrých hlav k inovacím, k pomoci snadnějšímu proplutí virovými útesy. Příkladů lze načerpat v propojeném světě řadu. Mám však pocit, že se v egoismu rozhodujících mužů a žen v čele státu a v jejich chaotických vyjádřeních točíme, dalo by se až anticky říci, v kruhu bludném.

Nepodléhejme však zmaru. Rozumným a ohleduplným přístupem, jehož podobu si dnes dohledá i dítě, zase pár týdnů utaženého života vydržíme a zase se nadechneme svobodněji. Bez zodpovědného chování to teď nejde a pak bude čas se ze všech kotrmelců vymanit a vyjít z krize jako občanská společnost zocelenější, nerozdělená a hlavně ponaučená.

Děkuji za všechnu disciplinovanost a přeji hodně sil.

Štěpán Pavlík, starosta Tábora