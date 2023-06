Táborský Šatník má za sebou první půlrok své existence. Pomáhá lidem, kteří se dostali do potíží s penězi. Právě pro ně slouží v přízemí domu 2078 v ulici Dukelských bojovníků v Táboře výdejna materiální pomoci. Potřební zde najdou nejen oblečení, ale i dětské hračky, knihy, kočárky a mnoho dalšího. Pomoc pravidelně využívá kolem 150 lidí.

Táborský Šatník má za sebou první půlrok.

„Fungujeme jako místo, kam mohou lidé nosit své přebytečné věci. Takové, které jim už neslouží, ale mohou pomoci a posloužit někomu jinému,“ popsala princip fungování Šatníku koordinátorka materiální a potravinové pomoci Petra Pavlíková.

Ošacení i další věci si v Šatníku může vyzvednout každý, kdo to potřebuje, a to bez jakéhokoliv potvrzení o hmotné nouzi, bez omezení počtu kusů na osobu, samozřejmě v přiměřeném množství. Pomoc je určena všem bez rozdílu věku.

„Máme tu kromě oblečení a potřeb pro děti v podstatě všechno, co jiní lidé už doma nepotřebují a vyřazují to po generálním úklidu domácností. Byla by škoda, ba i hřích, kdyby věci, které ještě mohou sloužit a jsou funkční, končily spolu s odpadky v kontejnerech. Náš Šatník je něco jako funkční recyklace,“ sdělila při otevření Monika Smetanová z MAS Krajina srdce.

Šatník se ovšem během půl roku své existence dočkal hned několika novinek.

„Vytvořili jsme letáky pro větší propagaci našich služeb, máme nové webové i facebookové stránky. Vedle Šatníku je nově kontejner na oblečení, lidé je tak mohou vhodit i v době, kdy je Šatník zavřený, zkrátka kdykoli,“ vysvětlila Petra Pavlíková.

Nově Šatník nabízí také terénní pomoc. „Když se nám ozve třeba starosta, lékař či farář z nějaké vesnice na Táborsku, že ví o rodině, která by potřebovala naši pomoc, přijedeme tam,“ upřesnila. Jde o novou službu, kterou Šatník právě nyní rozjíždí.

„Máme maminku u Mladé Vožice, která má několik dětí a je nyní v tíživé životní situaci. Než se postaví na nohy, pomáháme jí materiálně a potravinově, ale také jinými způsoby. Komunikujeme se správou sociálního zabezpečení, s úřadem práce a tak podobně. Toto lidé se často děsí úřadů a jednání s nimi. Přitom leckdy stačí, aby jen překročili práh toho úřadu a sociální pracovník je pak už navede, kam je třeba,“ dodala.

Snad nejvíc nyní v Šatníku vítají trvanlivé potraviny. Potravinová pomoc se však v Šatníku nevydává, není totiž určena Táborákům, ale obyvatelům obcí spadajících pod působnost MAS Krajina srdce.

Šatník spolupracuje také s Patronem dětí. „Jde o národní iniciativu, která od letošního dubna pomáhá dětem. Hradí jim obědy, školní svačiny, pomůcky či zájmové kroužky. My jako Šatník pomáháme s výběrem dětí a zaštiťujeme, že opravdu potřebují pomoc,“ vysvětlila.

Iveta Nemravová má na starosti koordinaci chodu Šatníku od letošního dubna. „Máme čtyři dobrovolnice, chodí sem i mimo otevírací dobu. Vždy by tu měly být minimálně dvě, ale protože tvoříme dobrý kolektiv, často se tu potkáme všechny. Nejčastěji třídí oblečení na to, které je ještě nositelné a které už ne. Poté je vydávají lidem, kteří si přijdou pro materiální pomoc,“ popsala.

Během dne, kdy je otevřeno, si po pomoc do Šatníku přijde kolem třiceti až čtyřiceti lidí. „Především jde o maminky s dětmi, ale chodí i chlapi z ulice a někdy i bezdomovci,“ upřesnila.

Největší zájem je o ložní prádlo, ručníky či spodní prádlo. Často si berou dětské oblečení pro věkovou kategorii devět až sedmnáct let, dospělí pak poptávají oblečení větších velikostí. Velká poptávka je také po kočárcích, hlavně těch lehčích, které se dají složit například do autobusu.

„Zájem je i o boty, tašky, hygienické potřeby či sunar,“ dodala. Pomoc pravidelně využívá kolem 150 lidí. Provozní doba Šatníku je v pondělí a ve středu od 9 do 15 hodin.

Nově pak chtějí vyzkoušet provoz bez obsluhy. Lidem by měl umožnit využívat služeb Šatníku i jindy než během otevírací doby. Mezi sedmou a devatenáctou hodinou by pomocí bankovní identity měli umožněný vstup i bez přítomnosti obsluhy. „Bezobslužný provoz má fungovat sedm dní v týdnu. Zda a jak bude fungovat uvidíme teprve po prvních zkušenostech,“ uzavřela Petra Pavlíková.