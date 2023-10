Jak informovala místostarosta Lenka Horejsková, konkrétní posun spočívá ve vypsání zadávacího řízení na tuto rekonstrukci. Ta by se podle jejích slov měla týkat nejen vany velkého bazénu, ale i opravy ochozů a obvodového pláště v prostoru směrem k Jordánu. „Rada města doporučila schválit zastupitelstvu krytí na tuto akci ve výši maximálně třicet procent na dofinancování, což by město vyšlo výrazně levněji,“ popsala s tím, že z celkové sumy 47 milionů by šlo asi o 14 milionů.

Samospráva totiž počítá, že zbylých 33 milionů (70 procent) by se mělo podařit získat od Národní sportovní agentury. „Podklady o žádost z dotačního programu je však nutné připravit co nejrychleji, protože byl vypsán 15. září a uzávěrka je 31. října,“ vysvětlila místostarostka.

VIDEO: Plavecký stadion v Táboře čeká další rekonstrukce za téměř 50 milionů

Táborský bazén je významně navštěvované sportoviště, ročně ho navštíví více než 200 tisíc lidí. Plavou zde sportovní kluby, trénují tu triatlonisté, pólisté, akvabely, vodní záchranáři, vojáci i seniorské spolky. „Pro zajímavost bazén poskytuje povinnou školní výuku v plavání 56 základním školám v okolí,“ upozornila Horejsková.

První etapa rekonstrukce v roce 2019 přinesla:

• Přestavěný vstupní vestibul a šatny

• Nový dětský vodní svět, který nabízí 3 dětské bazénky

• Výukový bazén s hloubkou 60–90 cm a teplotou vody 30°- 32° stupňů

• Dvě brouzdaliště 40 cm a 20 cm hluboké a teplota vody je 32°–34° stupňů

• Nové rozsáhlé wellness, které nabízí vířivou vanu s teplou vodou 35°, finskou i bio saunu, infra kabinu a dvě parní komory se solnou a bylinou párou, ochlazovací bazén, bazén s teplou vodou, kneippův chodník, odpočívárny, občerstvení a velkou venkovní terasu s výhledem na Jordán.

Nechtějí omezovat výuku ani veřejnost

Bazénová vana velkého plaveckého bazénu je podle jednatele Tělovýchovných zařízení města Tábora (TZMT) Jana Bendy v téměř havarijním stavu a oprava je nutná. Rekonstrukce se má uskutečnit v průběhu příštího roku, zejména v letních měsících tak, aby si vyžádala co nejmenší zásah do provozu a omezení návštěvnických hodin. „Chtěli bychom opravy situovat zejména do období během letní odstávky, tedy doby, kdy je otevřený venkovní areál. Nechceme zbytečně omezovat veřejnost, sportovce a především školy v jejich aktivitách,“ upřesnil s tím, že i tak rekonstrukce potrvá dle odhadů a výzev pro případného zhotovitele asi šest měsíců.

Táboráci nechtějí svlékat plavky

Podle Bendy je termín oprav předběžně stanoven od 15. května do 15. října roku 2024. „Velký bazén je skutečně ve špatném technickém stavu, zatýká kolem něj a není to už moc dobré. Do dvou let bychom s tím museli stejně něco udělat. Proto doufáme, že se nám podaří uspět v aktuálních dotačních výzvách,“ konstatoval jednatel TZMT.

Poslední fáze aquapark

Třetí, poslední etapa, která je zatím hudbou budoucnosti, je přístavba krytého bazénu s celou řadou atrakcí: bazénů, tobogánů, skluzavek, vířivek i odpočinkové části. „Dále plánujeme rozšíření a opravy venkovního areálu. Chceme s městem usilovat o následné vybudování krytého aquaparku,“ uzavřel Jan Benda.

V prostoru plaveckého areálu Tělovýchovná zařízení města Tábora (TZMT) řadu možností sportovního vyžití:

• kondiční a rekreační plavání pro veřejnost

• plavání pro školy, organizace a zájmové kluby, plavání pro starší veřejnost, plavání pro těhotné, plavání pro kardiaky a diabetiky

• do všech prostor bazénu je umožněn bezbariérový vstup

• v areálu plaveckého stadionu se nachází vnitřní bazén s možností využití parních komor (délka 25 m), dětský bazén pro děti do 8 let (délka 6 m), otevřený venkovní areál s brouzdalištěm a tobogánem.