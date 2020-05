Táborský kaplan vysvětlil důvody své nabídky. „Protože jsem se dobře znal s bývalým kaplanem, Honzou Böhmem, tak jsem věděl, že je pluk v současné době bez svého duchovního. V době, kdy tato pozice nebyla obsazena v Táboře, tak vypomáhal zase Honza u nás. Teď jsme si role vyměnili,“ sdělil Petr Haška.

Jednou za dva týdny

Táborský „padre“ začne svoji službu u 15. ženijního pluku 1. června. Jeho návštěvy by měly být co čtrnáct dní a pak podle potřeby samotného útvaru či jednotlivých vojáků. „V rámci mého působení bych chtěl vždy na konci dne udělat malou bohoslužbu podobně, jako to dělám i u nás. Chtěl bych se samozřejmě věnovat vojákům individuálně, když o to bude zájem. A pokud zbude čas, budu se účastnit i společného výcviku, abych k nim měl blíž,“ přiblížil svoje plány v posádce Bechyně Haška. Zároveň nabídl i svoji účast při pietních aktech a slavnostních událostech.

Duchovní podpora

Službu kaplana přivítal s otevřenou náručí i velitel pluku plukovník Jiří Tršo. "Jsem za to velice rád, protože vojáci nepotřebují jen velení, ale potřebují i duchovní podporu. Je to jedna z možností, kdy voják může řešit svoje problémy jinak než velitelskou cestou," naznačil Jiří Tršo.

V Armádě České Republiky je v současné době 34 kaplanů. Mohou být součástí útvarů, které mají vyšší počet vojáků. Dostat se na pozici vojenského „padre“ není ale vůbec snadné. „ Armáda České republiky má smlouvu se zástupci České biskupské konference a Ekumenickou radou církví, kteří vysílají kaplany do této duchovní služby. Nejprve musíme být schválení církví a pak až můžeme vstoupit do armády. Ještě než potenciální vojenský kaplan absolvuje přijímací kolečko do armády, musí navštívit psychologa, který hodnotí, zda se na práci v armádě vůbec hodí,“ popsal celý proces výběru táborský kaplan.